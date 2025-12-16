Джейми Карагър не очаква Мохамед Салах да играе за Ливърпул през следващия сезон, но в същото време призова нападателя да остане до края на сезона и да си осигури подобаваща раздяла с "червените". Египтянинът бе върнат в групата за мача срещу Брайтън и дори записа асистенция за крайното 2:0.

"Не виждам как Салах ще играе в Ливърпул през следващата година. Въпросът е дали изобщо ще го видим с червения екип до лятото. Знаем само това, че сега е на Купата на африканските нации (АФКОН), която ще завърши в средата на януари", заяви анализаторът на Sky Sports.

"Ясно е на всички, че той има проблем с Арне Слот. Длъжен съм да похваля мениджъра, защото той с лекота можеше да го остави извън групата и за срещата с Брайтън. Можеше да каже, че ще дискутират проблема след АФКОН. Стана обратното. Слот знае, че това е по-важно от егото му и че Салах трябва да играе. Както видяхте, той имаше принос за победата", продължи Карагър.

"Обиколката му на терена след края на мача беше емоционална и той може би не е сигурен дали стъпва за последно на "Анфилд". Ако смята да напуска, аз го призовавам да размисли. В Саудитска Арабия се говори за трансфер, но никъде другаде. Салах няма да играе в Реал Мадрид или Барселона, ще бъде в саудитското първенство", каза бившият капитан на мърсисайдци.

"Ливърпул е способен да достигне финал на ФА Къп или Шампионската лига през пролетта. Не мога да си представя как Салах е в Саудитска Арабия и гледа Ливърпул на финала на Шампионската лига в Будапеща", добави Карагър.

"След края на АФКОН ще има цели три месеца. Може и да не се разбира с мениджъра, но ще играе в някои мачове като титуляр. В други ще бъде резерва, а в трети няма да бъде в групата. Той заслужава повече от почетна обиколка. Заслужава семейството му да слезе на терена и хората да направят празник от това събитие. Той заслужава това в последния си мач. Нека изчистят взаимоотношенията си за три месеца, а в най-лошия случай може да се стигне именно до красив край. Може пък това да бъде на стадиона в Будапеща. Ако по това време е в Саудитска Арабия, той наистина ще съжалява", завърши бившият национал.