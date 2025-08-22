Новини
ЦСКА привлече познато име

ЦСКА привлече познато име

22 Август, 2025 18:02

Офанзивният футболист Мохамед Брахими подписа с "червените"

ЦСКА привлече познато име - 1
Снимка: ЦСКА
Ангел Лазаров

ЦСКА привлече офанзивния футболист Мохамед Брахими. Днес френското крило премина успешно медицинските прегледи и подписа договор с „армейците“. 26-годишният Брахими се превръща в седмото лятно попълнение на 31-кратните шампиони. Стандартната му позиция на терена е на десния фланг на атаката, но с успех играе и в лявата част на нападението.

Брахими има опит по българските терени. Той стартира футболната си кариера в родната Франция, а през 2020 г. е привлечен в Царско село. Следват периоди в Нефтохимик и Пирин (Благоевград) преди трансфера му в Ботев (Пловдив) през лятото на 2022 г.

Именно с Ботев Брахими постига най-големия успех в кариерата си – спечелването на Купата на България през 2024 г., когато работи съвместно с настоящия старши-треньор на ЦСКА Душан Керкез. Преди това – през 2023 г. крилото играе под наем в руския елитен Факел (Воронеж), а през лятото на 2024 г. се завръща в същия клуб с постоянен договор.

В ЦСКА Мохамед Брахими ще играе с №11.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Опааа

    Етрополе-цецка пак взимат на кг.! 😆

    18:15 22.08.2025

