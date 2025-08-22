Родри се завръща в състава на Манчестър Сити за сблъсъка с Тотнъм

Манчестър Сити получи сериозен тласък преди ключовия двубой срещу Тотнъм, след като мениджърът Пеп Гуардиола обяви, че испанският полузащитник Родри отново е на разположение за предстоящия мач. „Гражданите“ ще посрещнат „шпорите“ в събота от 14:30 часа българско време в среща от втория кръг на английската Висша лига.

След дълго отсъствие заради контузия в коляното, която го извади от терена през по-голямата част от миналия сезон, Родри се завърна през лятото, но не след дълго получи нова травма по време на двубоя с Ал Хилал от Световното клубно първенство.

Въпреки че пътува с отбора за гостуването на Уулвърхемптън в първия кръг на Премиър лийг, испанецът не попадна сред избраниците на Гуардиола за този мач. Сега обаче добрите новини за феновете на Сити са факт – Родри е включен в групата за домакинството на Тотнъм. Заедно с него, в разширения състав попадат и креативният Фил Фоудън, както и стражът Едерсон, които също ще бъдат на разположение на треньорския щаб.

За съжаление, лондончани няма да се изправят срещу хърватските национали Матео Ковачич и Йошко Гвардиол, както и срещу бразилския талант Савиньо, които пропускат срещата поради различни причини.