Новини
Спорт »
Световен футбол »
Родри се завръща в състава на Манчестър Сити за сблъсъка с Тотнъм

Родри се завръща в състава на Манчестър Сити за сблъсъка с Тотнъм

22 Август, 2025 20:43 394 0

  • манчестър сити -
  • тотнъм-
  • мениджърът -
  • пеп гуардиола-
  • полузащитник -
  • родри

Новината съобщи мениджърът Пеп Гуардиола

Родри се завръща в състава на Манчестър Сити за сблъсъка с Тотнъм - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити получи сериозен тласък преди ключовия двубой срещу Тотнъм, след като мениджърът Пеп Гуардиола обяви, че испанският полузащитник Родри отново е на разположение за предстоящия мач. „Гражданите“ ще посрещнат „шпорите“ в събота от 14:30 часа българско време в среща от втория кръг на английската Висша лига.

След дълго отсъствие заради контузия в коляното, която го извади от терена през по-голямата част от миналия сезон, Родри се завърна през лятото, но не след дълго получи нова травма по време на двубоя с Ал Хилал от Световното клубно първенство.

Въпреки че пътува с отбора за гостуването на Уулвърхемптън в първия кръг на Премиър лийг, испанецът не попадна сред избраниците на Гуардиола за този мач. Сега обаче добрите новини за феновете на Сити са факт – Родри е включен в групата за домакинството на Тотнъм. Заедно с него, в разширения състав попадат и креативният Фил Фоудън, както и стражът Едерсон, които също ще бъдат на разположение на треньорския щаб.

За съжаление, лондончани няма да се изправят срещу хърватските национали Матео Ковачич и Йошко Гвардиол, както и срещу бразилския талант Савиньо, които пропускат срещата поради различни причини.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ