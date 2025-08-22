Анди Родик с остри думи към Алкарас заради близостта му със Синер след финала в Синсинати

Американски тенисист Анди Родик публично изрази недоволството си от поведението на Карлос Алкарас след финала на Мастърса в Синсинати. Родик, който е бивш номер едно в световната ранглиста и носител на четири титли от Големия шлем, не спести мнението си относно приятелската прегръдка между Алкарас и Яник Синер на корта.

Финалът в Охайо се превърна в истинска драма, след като Синер бе принуден да се оттегли при резултат 0:5 в първия сет заради здравословен проблем. По-късно стана ясно, че италианецът е бил болен по време на двубоя – факт, който предизвика вълна от коментари в тенис средите.

„Единственото, което бих упрекнал Алкарас за целия турнир, е именно този момент след финала. Още тогава имаше съмнения, че Синер не е в кондиция, а впоследствие той сам потвърди, че е бил болен. Дори да е било нещо дребно, това не променя нещата – Карлос не биваше да го прегръща на мрежата“, заяви Родик в интервю за американски медии. Той подчерта, че макар да цени джентълменското отношение между двамата млади таланти, в подобни ситуации здравето и подготовката за предстоящи турнири трябва да бъдат на първо място.

„Ако бях треньор на Алкарас, щях да му препоръчам да избягва близък контакт със Синер. Може да звучи сурово, но понякога трябва да мислиш стратегически. Ако Карлос се зарази с вирус, който се проявява след няколко дни, това може да провали цялата му подготовка за US Open“, категоричен бе Родик. Този коментар предизвика бурни реакции сред феновете и експертите, като част от тях подкрепиха предпазливостта на Родик, докато други защитиха спортния дух и уважението между съперниците.