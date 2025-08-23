Световното по футбол 2026: Жребият за групите ще се състои на 5 декември във Вашингтон

Футболните фенове по цял свят вече могат да отбележат датата 5 декември в своите календари – тогава ще бъде изтеглен жребият за груповата фаза на Световното първенство по футбол през 2026 година. Това бе официално потвърдено след среща между президента на ФИФА Джани Инфантино и американския държавен глава Доналд Тръмп.

Тържествената церемония ще се проведе в емблематичния „Кенеди Сентър“ в сърцето на Вашингтон, където ще стане ясно как ще бъдат разпределени 48-те национални отбора в 12 групи.

Очаква се събитието да привлече вниманието на милиони зрители и да даде старт на трескавите футболни емоции, които ще завладеят планетата през 2026 г.

Домакините на Мондиала – САЩ, Канада и Мексико – вече са си осигурили място сред участниците. Към тях се присъединяват и първите квалифицирани тимове: Австралия, Иран, Япония, Йордания, Южна Корея, Узбекистан, Аржентина, Бразилия, Еквадор и Нова Зеландия.

Списъкът с финалистите ще се допълва в следващите месеци, докато светът очаква с нетърпение да разбере кои ще бъдат останалите претенденти за световната титла.