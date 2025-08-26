Новини
Спорт »
Тенис »
Росица Денчева се класира за втория кръг във Вербие

26 Август, 2025 15:41 423 2

  • росица денчева -
  • тенис -
  • турнир-
  • клей-
  • вербие

Националката на България за "Били Джийн Кинг къп" стигна до успеха за 79 минути

Росица Денчева се класира за втория кръг във Вербие - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Росица Денчева се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в швейцарския град Вербие с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №6 Денчева победи със 7:5, 6:2 представителката на домакините Йозефине Кунц. Срещата продължи 79 минути.

Българката пропиля ранен пробив аванс, но все пак стигна до успеха в първия сет с късен втори брейк. Роси загуби подаването си на старта на втората част, но след това взе четири поредни гейма по пътя си към крайната победа. Във втория кръг Денчева ще играе срещу Лиза Клейс (Белгия).


Росица Денчева ще участва и в надпреварата на двойки. Българката и Моника Станкевич (Полша) ще играят по-късно днес срещу поставените под №4 италианки Мадалена Джордано и Гая Скуарчалупи.

Денчева и Станкевич достигнаха до финала на състезание от същия ранг във Вербие през миналата седмица, но в събота загубиха драматично мача за трофея от Тифани Льометр (Франция) и Тина Надин Смит (Австралия) със 7:6(3), 3:6, 5-10.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Карлос Друсар

    0 2 Отговор
    Ох, Роси, Роси, какво ти мисля, падам си по спортистки. Ще пудрим нослетата заедно.

    15:53 26.08.2025

  • 2 шири

    2 0 Отговор
    Ура,другари!

    15:54 26.08.2025

