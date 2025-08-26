Киану Рийвс представи пилотите на Кадилак във Формула 1

Легендарният холивудски актьор Киану Рийвс се превърна в лицето на представянето на новите пилоти на Кадилак за дебютния им сезон във Формула 1 през 2026 година.

Американският отбор официално обяви, че Валтери Ботас и Серхио Перес ще заемат пилотските седалки, с което слага край на спекулациите около бъдещето на двамата опитни състезатели.

В специално заснето видео, вдъхновено от стилистиката на култовия филм „Джон Уик“, Киану Рийвс лично представи Ботас и Перес пред феновете в социалните мрежи. Кадрите, изпълнени с динамика и характерния мрачен чар на Рийвс, предизвикаха бурни реакции сред почитателите на Формула 1 и киното.

Сезон 2026 ще бъде особено значим за двамата пилоти. След като останаха без постоянни места за 2025 година – Ботас като резервен пилот в Мерцедес, а Перес извън стартовата решетка – те ще получат шанс за ново начало с амбициозния проект на Кадилак.

Очаква се още до края на тази година финландецът и мексиканецът да облекат състезателните костюми на американския тим и да започнат подготовка в рамките на тестовата програма. Първите изпитания ще се проведат с болид на Ферари от сезон 2023, който ще послужи като основа за развитието на бъдещата състезателна машина на Кадилак. Екипът вече работи усилено по интеграцията на новите си пилоти, а феновете с нетърпение очакват да видят как ще се представят Ботас и Перес в новата си роля.