Киану Рийвс представи пилотите на Кадилак във Формула 1

26 Август, 2025 19:43 874 2

Валтери Ботас и Серхио Перес ще заемат пилотските седалки в новия тим

Киану Рийвс представи пилотите на Кадилак във Формула 1 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендарният холивудски актьор Киану Рийвс се превърна в лицето на представянето на новите пилоти на Кадилак за дебютния им сезон във Формула 1 през 2026 година.

Американският отбор официално обяви, че Валтери Ботас и Серхио Перес ще заемат пилотските седалки, с което слага край на спекулациите около бъдещето на двамата опитни състезатели.

В специално заснето видео, вдъхновено от стилистиката на култовия филм „Джон Уик“, Киану Рийвс лично представи Ботас и Перес пред феновете в социалните мрежи. Кадрите, изпълнени с динамика и характерния мрачен чар на Рийвс, предизвикаха бурни реакции сред почитателите на Формула 1 и киното.

Сезон 2026 ще бъде особено значим за двамата пилоти. След като останаха без постоянни места за 2025 година – Ботас като резервен пилот в Мерцедес, а Перес извън стартовата решетка – те ще получат шанс за ново начало с амбициозния проект на Кадилак.

Очаква се още до края на тази година финландецът и мексиканецът да облекат състезателните костюми на американския тим и да започнат подготовка в рамките на тестовата програма. Първите изпитания ще се проведат с болид на Ферари от сезон 2023, който ще послужи като основа за развитието на бъдещата състезателна машина на Кадилак. Екипът вече работи усилено по интеграцията на новите си пилоти, а феновете с нетърпение очакват да видят как ще се представят Ботас и Перес в новата си роля.



  • 1 калина /алена

    9 0 Отговор
    БРАВО! Киану Рийвс си остава ненадминат във всичко-филми, дарения, грижа за сестрите си ,за майка си !!!ЧОВЕК!!!

    19:57 26.08.2025

  • 2 Загрижен

    2 0 Отговор
    Видеото е готино. Успех на Кадилаците, макар че ще им е безкрайно трудно и ще взима точки само при луд късмет в състезанията.

    20:46 26.08.2025

