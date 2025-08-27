ЦСКА 1948 подготвя още един трансфер

Бразилецът Касиано Бузон от ЦСКА 1948 може да продължи кариерата си в Украйна, твърди журналистът Пабло Оливейра. Верес Ривне е започнал преговори с "червените" за фланговия футболист.

Договорът на Бузон е до лятото на 2027 година. Той беше привлечен в тима през миналото лято от Черноморец Балчик.

Бразилецът изигра 40 мача за първия отбор на ЦСКА 1948 и още пет за втория. Общо вкара два гола и асистира за шест, а през този сезон дори не е попадал в групата.

През това лято "червените" се разделиха с много от своите футболисти. Клубът също така регистрира продажби на Теодор Иванов в ЦСКА, Куфре Ета във Войводина, а предстои Емил Ценов да премине в руския Оренбург.