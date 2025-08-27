Новини
ЦСКА 1948 подготвя още един трансфер

27 Август, 2025 10:02 311 0

  • касиано бузон-
  • цска 1948-
  • украйна-
  • футбол-
  • верес ривне

Договорът на Бузон е до лятото на 2027 година

ЦСКА 1948 подготвя още един трансфер - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бразилецът Касиано Бузон от ЦСКА 1948 може да продължи кариерата си в Украйна, твърди журналистът Пабло Оливейра. Верес Ривне е започнал преговори с "червените" за фланговия футболист.

Договорът на Бузон е до лятото на 2027 година. Той беше привлечен в тима през миналото лято от Черноморец Балчик.

Бразилецът изигра 40 мача за първия отбор на ЦСКА 1948 и още пет за втория. Общо вкара два гола и асистира за шест, а през този сезон дори не е попадал в групата.

През това лято "червените" се разделиха с много от своите футболисти. Клубът също така регистрира продажби на Теодор Иванов в ЦСКА, Куфре Ета във Войводина, а предстои Емил Ценов да премине в руския Оренбург.


Оценка от 0 гласа.
Оценка от 0 гласа.
