Новини
Спорт »
Тенис »
Лондон отдаде почит на Григор Димитров - откриха корт посветен на българина

Лондон отдаде почит на Григор Димитров - откриха корт посветен на българина

27 Август, 2025 21:39 519 3

  • григор димитров-
  • тенис корт-
  • лондон-
  • aldersbrook lawn-
  • payhawk-
  • уимбълдън-
  • спортен дух-
  • честна игра-
  • български тенис-
  • яник синер-
  • травма-
  • стрийт арт

Идеята се ражда след драматичния мач на хасковлията срещу световния номер 1 Яник Синер на тазгодишния Уимбълдън

Лондон отдаде почит на Григор Димитров - откриха корт посветен на българина - 1
Снимка: YouTube
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В сърцето на Източен Лондон, в престижния тенис клуб Aldersbrook Lawn, бе открит корт, посветен на най-успешния български тенисист – Григор Димитров. Това вдъхновяващо съоръжение е създадено по инициатива на платформата за управление на фирмени разходи Payhawk, която е дългогодишен партньор на Димитров.

Идеята за корта се ражда след драматичния мач на Григор срещу световния номер 1 Яник Синер на тазгодишния Уимбълдън. Въпреки че водеше с 2:0 сета, българинът получи тежка травма – частично разкъсан гръден мускул, която го принуди да се оттегли от срещата. Въпреки болката, Димитров демонстрира истински спортен дух, като стисна ръката на съперника си и на съдията, преди да обяви отказването си. Този момент на благородство и сила бе запечатан завинаги върху новия корт.

Върху настилката грее артистична интерпретация на прочутия жест на Григор, дело на талантливите артисти от Handplayed Studio, агенция Undercurrent и стрийт арт колектива Wood Street Walls. Кортът не само отдава заслужена почит на българския шампион, но и вдъхновява младите спортисти да следват примера му за честна игра и уважение към противника.

Този проект е поредното доказателство, че спортът обединява и вдъхновява, а Григор Димитров продължава да бъде символ на класа, упоритост и човечност – не само на корта, но и извън него.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 2 Отговор
    Корт Гришня "?🤣🤣🤣🥳🖕

    21:46 27.08.2025

  • 2 Он Ончов

    0 0 Отговор
    Ох, помислих че е умрял...

    21:51 27.08.2025

  • 3 Не мисля

    0 0 Отговор
    Георги Димитров прочетох и се замислих както винаги?? Прочетох повторно и разбира сгрешил съм! Във Велико Търново са открили паметник на съвременен футболист, ядин от "героите" от лятото на 1994г? Редом до тези на Левски Ботев, Стефан Стамболов и паметника Асеневците на четирима царе от второто българска царство???

    21:51 27.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ