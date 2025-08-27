Лондон отдаде почит на Григор Димитров - откриха корт посветен на българина

В сърцето на Източен Лондон, в престижния тенис клуб Aldersbrook Lawn, бе открит корт, посветен на най-успешния български тенисист – Григор Димитров. Това вдъхновяващо съоръжение е създадено по инициатива на платформата за управление на фирмени разходи Payhawk, която е дългогодишен партньор на Димитров.

Идеята за корта се ражда след драматичния мач на Григор срещу световния номер 1 Яник Синер на тазгодишния Уимбълдън. Въпреки че водеше с 2:0 сета, българинът получи тежка травма – частично разкъсан гръден мускул, която го принуди да се оттегли от срещата. Въпреки болката, Димитров демонстрира истински спортен дух, като стисна ръката на съперника си и на съдията, преди да обяви отказването си. Този момент на благородство и сила бе запечатан завинаги върху новия корт.

Върху настилката грее артистична интерпретация на прочутия жест на Григор, дело на талантливите артисти от Handplayed Studio, агенция Undercurrent и стрийт арт колектива Wood Street Walls. Кортът не само отдава заслужена почит на българския шампион, но и вдъхновява младите спортисти да следват примера му за честна игра и уважение към противника.

Този проект е поредното доказателство, че спортът обединява и вдъхновява, а Григор Димитров продължава да бъде символ на класа, упоритост и човечност – не само на корта, но и извън него.