Гуардиола повика синс на бивш играч на Ливърпул да тренира с първия отбор на Ман Сити

Гуардиола повика синс на бивш играч на Ливърпул да тренира с първия отбор на Ман Сити

28 Август, 2025 06:30 434 0

От тримата юноши само Мукаса вече е бил с първия отбор на предсезонното турне в Палермо

Гуардиола повика синс на бивш играч на Ливърпул да тренира с първия отбор на Ман Сити - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола повика трима млади таланти от академията на клуба да тренират с първия състав преди предстоящия двубой с Брайтън във Висшата лига. Сред тях е и синът на бившата звезда на Ливърпул и Англия Емил Хески – Рейгън Хески.

Шампионите на Англия се подготвят за гостуване на „Амекс Стейдиъм“ в неделя, след като миналия уикенд загубиха с 0:2 от Тотнъм и ще търсят завръщане на победния път.

Освен Рейгън Хески, повиквателни за тренировки с мъжкия състав получиха още Райън МакАйду и Дивайн Мукаса. Хески-младши, който играе за отбора на Сити до 21 години, отбеляза гол при победата с 3:1 над Уест Хям миналия петък. По-големият му брат Джейдън също е част от клуба и вече записа участие в убедителния успех с 5:1 над Олдъм Атлетик тази седмица.

От тримата юноши само Мукаса вече е бил с първия отбор на предсезонното турне в Палермо.

Манчестър Сити ще се изправи срещу Брайтън в неделя, като целта на „гражданите“ е да се върнат към победите във Висшата лига.


