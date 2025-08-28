Новини
Олимпиакос на крачка от подпис с нападател на Интер

28 Август, 2025 19:46 461 0

  • интер-
  • иран -
  • мехди тареми-
  • олимпиакос

Мехди Тареми може да заиграе в Гърция

Олимпиакос на крачка от подпис с нападател на Интер - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Нападателят на Интер и националния отбор на Иран Мехди Тареми е на път да облече екипа на гръцкия шампион Олимпиакос. Според авторитетния „Скай Спорт“, двата клуба вече са постигнали пълно съгласие относно условията на сделката, като последната дума остава в ръцете на самия футболист.

В момента 33-годишният голмайстор се намира в Таджикистан, където се подготвя за предстоящия сблъсък на Иран срещу Афганистан в рамките на турнира CAFA Nations Cup 2025. Тареми е поискал 24-часов срок за размисъл, тъй като не изключва възможността да получи и други предложения от европейски клубове.

Олимпиакос, който ще се състезава в груповата фаза на Шампионската лига през новия сезон, вижда в Тареми идеалното попълнение за атаката си. За иранския нападател това би означавало нова страница в кариерата му, след като стана ясно, че не влиза в плановете на треньорския щаб на Интер. Италианският гранд е склонен да се раздели с него дори без трансферна сума, като основната цел е да се освободи от годишната му заплата, възлизаща на около 3 милиона евро нето.

Припомняме, че след края на сезона Тареми на практика приключи с Интер, а пропусна и Световното клубно първенство поради невъзможност да напусне Иран заради военния конфликт с Израел.

Докато трансферният прозорец в Италия затваря на 1 септември, гръцките клубове имат възможност да привличат нови попълнения до 12 септември, което дава на Олимпиакос допълнително време да финализира сделката.


