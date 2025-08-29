Новини
Локомотив София "гостува" на своя стадион срещу Септември Сф

29 Август, 2025 17:26 456 1

Мачът е днес от 22:00 часа

Третият мач от петъчната програма на седмия кръг в efbet Лига противопоставя Септември Сф и Локомотив София. Двубоят ще се проведе на стадиона на "железничарите" в столичния квартал "Надежда" и ще стартира в 22:00 ч. Срещата ще бъде предавана на живо в ефира на Диема спорт.

Септемврийци са последни в подреждането с 3 точки и се нуждаят от задължителен успех в поемането на "глътка въздух" в борбата за оцеляване. Часове преди мача бе представено поредното ново попълнение на тима в лицето на национала на Коморските острови Фаиз Матоар, идващ от нидерландския Алмере. Единственият успех през сезона дотук бе постигнат именно в домакински мач, когато бе победен Добруджа - 2:1. Бертран Фурие пък е човекът във форма за Септември с 4 гола през кампанията.

Локомотив е символичен гост на собствения си стадион и логично ще има преимущество, било то откъм фенска подкрепа или спрямо по-познатата обстановка. "Железничарите" са шести с 10 точки и при успех ще се изравнят с челната тройка Лудогорец - Левски - ЦСКА 1948, които имат по 13 пункта. Очаква се завръщането след лечение на контузия на голмайстора Анте Аралица, но пък аут поради травма е Митко Митков. "Червено-черните" са сред тимовете, които все още нямат загуба от началото на сезона.

Последният мач между двата тима се изигра през месец май тази година, когато отново в "Надежда" Локомотив София спечели "гостуването" си на Септември с 2:0. Точен за успеха бе Анте Аралица, разписал се на два пъти.

Пропуски могат да бъдат закупени непосредствено преди началото на мача от касите на стадион "Локомотив".


