Ботев Враца нанесе първо поражение на Черно море

Ботев Враца нанесе първо поражение на Черно море

29 Август, 2025 21:55 288 1

  • ботев враца-
  • черно море-
  • варна -
  • първа лига

Героят на вечерта бе младият нападател Владислав Найденов

Ботев Враца нанесе първо поражение на Черно море - 1
Ботев (Враца) поднесе истинска сензация пред собствена публика, като надви Черно море Варна с минималното 1:0 в среща от седмия кръг на Първа лига. Победата дойде на стадион „Христо Ботев“, където местните фенове станаха свидетели на първи успех над варненци от цели седем години насам.

Героят на вечерта бе младият нападател Владислав Найденов, който в 50-ата минута разпечата вратата на „моряците“ и донесе трите точки на своя тим.

С този гол Ботев не само прекъсна впечатляващата серия от седем поредни победи на Черно море в преките сблъсъци, но и нанесе първа загуба на гостите в настоящия сезон на елита.

Последният път, когато врачани бяха надделели над този съперник в официален двубой, бе през ноември 2018 година, отново на свой терен. Тогава резултатът бе 2:1, но оттогава Черно море неизменно излизаше победител от срещите между двата тима.

След този успех Ботев (Враца) е на седмо място във временното класиране с актив от 10 точки, докато Черно море заема четвърта позиция с 12 пункта.


  • 1 Лост

    Пък Левски колко плакаха заради хикса във Враца.

    21:58 29.08.2025

