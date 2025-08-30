Санкт Паули победи Хамбургер в градското дерби

Санкт Паули победи завърналия се в елита Хамбургер ШФ като гост с 2:0 в среща от втория кръг на германската Бундеслига и така спечели градското дерби, предава БТА.
Адам Джвигала изведе Санкт Паули напред в резултата в 19-ата минута, а в 60-ата Андреас Унтонджи удвои аванса на символичните гости. Хамбургер доигра дербито с десет души, след като грузинският национал Гиорги Гочолеишвили получи червен картон четвърт час преди последния сигнал.
