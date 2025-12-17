Киър Стармър призова Абрамович да освободи парите от продажбата на Челси, за да бъдат дарени на Киев

Премиерът на Великобритания сър Киър Стармър предупреди Роман Абрамович, че "времето изтича" и руският милиардер трябва да спази поетия ангажимент и да освободи 2.5 милиарда от продажбата на Челси, които да бъдат дарени на Украйна, предаде sportal.bg.

Министър-председателят заяви днес пред депутатите, че е издаден лиценз, позволяващ приходите от продажбата на лондонския клуб да бъдат прехвърлени в нова фондация за хуманитарни каузи в Украйна. Ако Абрамович не се съобрази, то правителството е готово да се обърне към съда, за може всяко пени "да достигне до онези, чийто живот е разкъсан от незаконната война на Путин".

Абрамович продаде клуба през май 2022 г., след като вече беше санкциониран след нахлуването на Владимир Путин по-рано същата година. Олигархът обеща да дари приходите от продажбата на народа на Украйна, но досега не е успял да постигне споразумение с правителството на Великобритания за по-нататъшни действия и средствата остават замразени.

Решението от сряда за издаване на лиценз за прехвърлянето е опит да се принуди Абрамович да изпълни обещанието си, преди правителството да прибегне до съдебни действия.

Министерството на финансите заяви, че министрите ще разгледат всяко предложение от Абрамович за доброволно прехвърляне на парите в Украйна.

Според "Скай" има разногласие между правителството на Обединеното кралство и Абрамович, защото правителството иска парите да отидат за Украйна, докато олигархът настоява средствата да отидат за „всички жертви“ на войната, което би довело до това част от тях да отидат за Русия.

Продажбата на Челси бе извършена в момент, в който Абрамович вече бе санкциониран. Тя се осъществи само благодарение на това, че му бе издаден специален лиценз, позволяващ продажбата, при условие че може да докаже, че няма да се облагодетелства лично.

Парите все още законно принадлежат на Абрамович, но той няма достъп до тях.