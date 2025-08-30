Бивша на Ямал се пусна от яхта

Снимка: Официална страница на Фати Васкес в Инстаграм

Испанската инфлуенсърка Фати Васкес предизвика интереса на своите над 528 хиляди последователи в Instagram с последната си публикация, предава gong.bg.

30-годишната брюнетка позира в мини поличка, демонстрирайки безупречна форма, а снимките бързо събраха доста харесвания и множество коментари за перфектната ѝ визията.

Красавицата е бивше гадже на звездата на Барселона Ламин Ямал.

