Бивша на Ямал се пусна от яхта

30 Август, 2025 15:22 877 6

  • фати-
  • васкес-
  • инфлуенсър-
  • ламин-
  • ямал

Фати Васкес позира в мини поличка

Бивша на Ямал се пусна от яхта - 1
Снимка: Официална страница на Фати Васкес в Инстаграм
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Испанската инфлуенсърка Фати Васкес предизвика интереса на своите над 528 хиляди последователи в Instagram с последната си публикация, предава gong.bg.

30-годишната брюнетка позира в мини поличка, демонстрирайки безупречна форма, а снимките бързо събраха доста харесвания и множество коментари за перфектната ѝ визията.

Красавицата е бивше гадже на звездата на Барселона Ламин Ямал.

View this post on Instagram

A post shared by FATI VÁZQUEZ (@fativazquezd)



Испания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А Ямал ,

    3 0 Отговор
    на 18 години , с ново гадже .

    15:26 30.08.2025

  • 2 розодендрон

    3 0 Отговор
    Ще я Фатиш ли Васкес? Ще я фатя между краката!

    15:31 30.08.2025

  • 3 кабел

    2 0 Отговор
    Сега отнякъде ще изскочи изречение:"Бившата на Гришо.". Все някоя бивша.

    15:33 30.08.2025

  • 4 Петко Славейков:"О, царице,

    1 0 Отговор
    о, всесилная царице"!

    Коментиран от #5

    15:53 30.08.2025

  • 5 Започва с:

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Петко Славейков:"О, царице,":

    О, парице, о, всесилная царице"!

    15:55 30.08.2025

  • 6 Езика

    0 0 Отговор
    Ви е по зле и от жълта медия

    15:56 30.08.2025

