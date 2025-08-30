Оскар Пиастри спечeли полпозишън в Гран при на Нидерландия от Формула 1. Това стана факт след оспорвана битка със съотборника си в Макларън Ландо Норис. Австралиецът има преднина от девет точки срещу британеца преди състезанието в Зандвоорт, предава БТА.
Норис бе първенец в свободните тренировки в Нидерландия, а доминацията на пилотите на Макларън продължи и в квалификацията. Пиастри бе най-бърз в първата сесия, след това бе изместен от Норис, но в третата се върна на върха с 1:08.662 минути.
Норис опита да излезе начело в последните обиколки, но трябваше да се задоволи с втора позиция и пасив от 0.012 секунди. Макс Верстапен пък стигна до трето място и ще стартира редом до Исак Аджар, който записа личен рекорд с четвърто място за Рейсинг Булс.
Оскар Пиастри с полпозишън в Нидерландия
30 Август, 2025 20:46 345 0
До него стартира Ландо Норис
