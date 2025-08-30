Яспер Филипсен (Белгия) взе осмия етап на колоездачната обиколка на Испания. Буквалон с фотофиниш той изпревари Елиа Вивиани и Итън Върнън. Торстен Трен от отбора на Бахрейн пък остана начело на класирането с време 29:01.50 часа, предава БТА.
Вивиани изглеждаше фаворит за победата в компанията на съотборниците си от Лото, но те бяха настигнати в края на 163-километровата отсечка от Монсон до Сарагоса. Йесперсен от Алпецин-Декьонинк се оказа на бърз и пресече първи финалната линия след 3:43.48 часа.
Водещата група получи времето на Йесперсен и така Трен запази 2:33 минути преднина срещу Йонас Вингегор от Висма. До края на колоездачната обиколка на Испания остават 13 етапа, като следващият е в неделя. Той е 195-километрова отсечка от Алфаро до Валдескарай, а понеделник по традиция е почивен за състезателите от тура.
Британецът Оливър Найт (Кофидис) се оттегли от Вуелтата заради вирусно заболяване.
Яспер Филипсен взе осмия етап на колоездачната обиколка на Испания
30 Август, 2025 22:01 386 0
Торстен Трен запази преднината си начело
