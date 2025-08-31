Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в неделя (31 август)

Спортът по ТВ в неделя (31 август)

31 Август, 2025 07:56 392 0

  • футбол-
  • волейбол-
  • баскетбол-
  • тенис-
  • формула 1-
  • голф

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в неделя (31 август) - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

05.00 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1
11.40 Формула 1, академия, състезание 2: Гран при на Нидерландия Диема спорт 3
12.55 Порше Суперкъп, Гран при на Нидерландия Диема спорт 3, Евроспорт 1
13.00 Волейбол, мач от Световното първенство МАХ Спорт 2
13.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
13.45 Маунтинбайк: Световна купа в Хот Савоа, олимпийско крос кънтри, жени Евроспорт 1
14.00 Рейнджърс – Селтик Ринг
14.30 Кайзерслаутерн – Дармщад Диема спорт
15.45 Колоездене: Обиколка на Испания, девети етап, мъже Евроспорт 1
15.45 Маунтинбайк: Световна купа в Хот Савоа, олимпийско крос кънтри, мъже Евроспорт 2
16.00 Брайтън – Манчестър Сити Диема спорт 2
16.00 Нотингам – Уест Хем Нова спорт
16.00 Спарта – Фейенорд Ринг
16.00 Формула 1, Гран при на Нидерландия Диема спорт 3
16.00 Рали, световен шампионат, Парагвай МАХ Спорт 3
16.30 Волейбол, мач от Световното първенство МАХ Спорт 2
16.30 Джудо, световно първенство, кадети БНТ 3
17.00 Арда – Берое Диема спорт
17.30 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 2
18.00 Селта – Виляреал МАХ Спорт 4
18.30 Ливърпул – Арсенал Диема спорт 2
18.30 Борусия (Д) – Унион Диема спорт 3
18.45 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1
19.15 Левски – ЦСКА 1948 Диема спорт
19.30 Торино – Фиорентина МАХ Спорт 2
19.30 Дженоа – Ювентус МАХ Спорт 3
20.00 Бетис – Атлетик МАХ Спорт 1
20.00 Алверка – Бенфика Ринг
20.30 Еспаньол – Осасуна МАХ Спорт 4
21.00 Астън Вила – Кристъл Палас Диема спорт 2
21.30 Лудогорец – Ботев (Пд) Диема спорт
21.30 Баскетбол, Босна и Херцеговина – Италия Нова спорт
21.45 Лацио – Верона МАХ Спорт 2
21.45 Интер – Удинезе МАХ Спорт 3
21.45 Лион – Марсилия Диема спорт 3
22.30 Райо Валекано – Барселона МАХ Спорт 4
22.30 Рио Аве – Брага Ринг


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ