Новини
Спорт »
Световен футбол »
"Отбор на надеждата" завърши 12-и на Homeless World Cup 2025

"Отбор на надеждата" завърши 12-и на Homeless World Cup 2025

31 Август, 2025 12:16 424 0

  • отбор на надеждата-
  • осло-
  • литва-
  • загуба

Загубихме последния си мач от Литва

"Отбор на надеждата" завърши 12-и на Homeless World Cup 2025 - 1
Кадър: Homeless World Cup 2025
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

"Отбор на надеждата" загуби с 6:9 от Литва последния си мач в турнира Homeless World Cup 2025 в Осло и завърши на дванадесето място - от общо 40 отбора, предава БТА. Литовците започнаха мача по-концентрирани на мокрия и хлъзгав терен и бързо поведоха с 4:0. До края на първото полувреме двата отбора си вкараха по още два гола за 2:6. През втората част "Отбор на надеждата" стоеше по-добре на терена, но в крайна сметка съумя да намали разликата само с един гол.
Крайното класиране на българския тим тази година кореспондира с неговото представяне и при предишните му 10 участия на Homeless World Cup, при които усреднено е завършвал на 12-13 място.

Тази година Homeless World Cup има нови шампиони. Във финалния мач при мъжете Египет надделя над Португалия с 4:3, а при дамите Уганда безапелационно победи миналогодишния носител на титлита Мексико с 6:0.

"Юбилейният двадесети световен шампионат беше изключително силен. И в мъжкото, и в женското направление имаше поне по 5 отбора, които при определени обстоятелства можеха да се победят един друг. Нашият тим имаше отличен жребий за първата групова фаза, но във втората се изправихме срещу два отбора, които впоследствие достигнаха до полуфинал. Класирането ни отразява реалистично нивото на "Отбор на надеждата" 2025", коментира националният селекционер на българския състав Борислав Фердинандов.

Следващото световно първенство по стрийт футбол за бездомни хора - Homeless World Cup 2026, ще се състои пак в Мексико Сити. На същото място се проведоха и шампионатите през 2012 и 2018 година.


Норвегия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ