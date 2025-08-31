Новини
Сифан Хасан спечели в Сидни с нов рекорд на трасето в маратона

31 Август, 2025 20:19

Състезанието навлезе в нова ера като част от серията World Marathon Majors

Сифан Хасан спечели в Сидни с нов рекорд на трасето в маратона - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Олимпийската шампионка Сифан Хасан (Нидерландия) и етиопецът Хайлемарям Кирос записаха рекордни времена на маратона в Сидни, а състезанието навлезе в нова ера като част от серията World Marathon Majors, предава БТА. Хасан пресече финалната линия в градската опера за 2:18, 22 часа, което е значително пред бившата световна рекордьорка Бриджит Косгей от Кения, а миналогодишната шампионка Уоркенеш Едеса се класира трета.

В мъжкото състезание Кирос се откъсна от водещата група заедно с Адису Гобена около 30 километра и надбяга сънародника си, за да спечели с 2:06,06 часа. Гобена беше втори, а Тебело Рамаконгоана от Лесото остана трети.

Маратонът в Сидни от тази година се присъедини към Ню Йорк, Лондон, Бостън, Чикаго, Токио и Берлин като част от елитната верига от големи състезания.


Австралия
