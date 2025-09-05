Новини
Тереза Маринова празнува рожден ден днес!

5 Септември, 2025 16:06 530 1

Олимпийската ни шампионка е родена през 1977 година в Плевен

Тереза Маринова празнува рожден ден днес! - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Олимпийската ни шампионка в тройния скок Тереза Маринова е родена на 5 септември 1977 година в Плевен.

Нейният звезден миг идва на Олимпийските игри в Сидни през 2000 г. Тогава Маринова прелетява над внушителните 15.20 метра и се окичва със златния медал.

Постижението и е нов национален рекорд и пети резултат за всички времена според тогавашната ранглиста

"Помня всеки един момент, всяко едно нещо, всеки един от опитите, които направих. За мен беше изключително тежка година. Година по-рано претърпях две операции. Годината беше изключително важна, изключително трудно. Целта беше не просто да се върна в леката атлетика, а да стана олимпийска шампионка. Бях наистина много добре подготвена. Ставайки този ден бях убедена, че щях да спечеля олимпийската титла. В този ден, на това място всичко друго щеше да бъде провал", връща лентата назад Тереза.

В своята бляскава кариера Маринова е световна шампионка в зала от първенството в Лисабон през 2001 година, както и европейски първенец в зала от Виена'2002.

През 2000 година е избрана за Спортист номер 1 на България.


  • 1 Пич

    7 0 Отговор
    Жена с която се гордеем !!!

    16:09 05.09.2025

