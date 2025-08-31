Оскар Пиастри спечели в Нидерландия

Пилотът на Макларън Оскар Пиастри спечели Гран при на Нидерландя и така направи решаваща крачка към титлата във Формула 1, предава БТА. Пиастри записа седмата си победа от началото на сезона, а неговият съотборник Ландо Норис отпадна от втора позиция заради механичен проблем няколко обиколки преди края на надпреварата. Австралиецът записа нови 25 точки и вече води с 34 точки на върха в класирането при пилотите.



Макс Верстапен (Ред Бул) започна състезанието много агресивно и заложи на гумите с мека смес. Той атакува още на началната права Ландо Норис и го изпревари няколко завоя след старта. Агресията на нидерландеца почти го изкара извън третия шикан, но световният шампион удържа болида и остана втори.



Очакваното се случи в деветата обиколка, когато гумите на Норис вече работеха оптимално, а Верстапен постепенно губеше скорост. Британецът настигна световния шампион на правата и направи атака в завой номер 1, изпреварвайки съперника от Ред Бул от външната страна. Тази маневра дойде при четири секунди преднина за Пиастри, но Норис моментално записа най-добра обиколка и започна да заличава пасива си. Към 20-ата обиколка се забелязаха и първите капки дъжд, което принуди отборите да премислят плановете си за спирания.



Те обаче получиха подарък от Люис Хамилтън (Ферари), който заби автомобила си в огражденията край трети завой. Логично, лидерите Пиастри, Норис и Ферстапен моментално направиха бокс за нови гуми, като пилотите на Макларън получиха твърда смес, а верстапен избра медиум. Автомобилът на сигурността се оттегли за 27-та обиколка и след рестарта промяна на върха нямаше. Водачите бяха преследвани от Исак Хаджар (Рейсинг Булс) и Джордж Ръсъл (Мерцедес), а единственото Ферари на трасето на Шарл Льоклер заемаше шестата позиция, но в 53-та обиколка катастрофира.



След многобройни влизания на автомобила на сигурността и последвали сближавания на пилотите, всичко трябваше да бъде решено от чистата състезателна скорост. Оскар Пиастри отпадна пет обиколки преди края дори отпадна заради теч на масло.



Верстапен финишира втори в домашното си състезание, а Исак Хаджар затвърди кандидатурата си за втори пилот на Ред Бул със силно каране, трето място и първи подиум в кариерата. Ръсел, Александър Албън (Уилямс) и Оливер Берман (Хаас) допълниха петицата, като последният бе героят на деня, след като стартира от бокса с новата конфигурация на болида.

