Ливърпул пречупи Арсенал в скучен мач с неспасяем гол от фаул

1 Септември, 2025 05:26, обновена 1 Септември, 2025 05:30 513 0

Кристъл Палас постигна класически успех от 3:0 над Астън Вила

Ливърпул пречупи Арсенал в скучен мач с неспасяем гол от фаул - 1
Ливърпул победи Арсенал след 1:0 като домакин в дербито от третия кръг на Премиър лийг. То бе на стадион "Анфийлд", предаде ФОКУС.

Унгарският полузащитник Доминик Собослай вкара от пряк свободен удар в 83-ата минута. Той бе от най-далечна дистанция до момента през този сезон - 29.5 метра.

Ливърпул събра пълен брой от 9 точки и е начело в първенството. Арсенал е трети с 6 точки.

Кристъл Палас постигна класически успех от 3:0 над Астън Вила като гост в третия кръг от Премиър лийг. Двубоят бе на стадион "Вила Парк".

Жан-Филип Матета откри от наказателен удар в 21-ата минута. Марк Гехи удвои в 68-ата преди Исмаила Сар да фиксира крайния резултат в 78-ата минута, когато бе намерен от Максонс Лакроа.

Вила е предпоследен само с точка, а Палас е осми с 5.


Великобритания
