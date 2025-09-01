Олимпик Лион надви Олимпик Марсилия с автогол

Олимпик Лион надви Олимпик Марсилия с 1:0 у дома в третия кръг от Лига 1. Мачът бе на "Олимпийски парк Лион", предаде ФОКУС.



Си Джей Игън-Райли остави гостите с човек по-малко в 29-ата минута, след като получи директен червен картон заради спъване на противник. Съотборникът му Леонардо Балерди си вкара автогол в 88-ата минута.



Лион е втори в таблицата с 9 точки, а Марсилия е 10-и, имащ 3.

Льо Авър победи с 3:1 Ница като домакин в двубой от 3-и кръг на френска Лига 1.



Мачът се игра на стадион "Осеан" в Авър. Малиецът Фоде Дукур откри резултата в полза на домакините. Това се случи в 13-ата минута

Коджо Пепра изравни за гостите в 52-ата.

Расул Ндиайе изведе Льо Авър напред в 61-ата, а крайното 3:1 оформи Иса Сумаре (90+5') след асистенция на Мори Диау.



След първи си успех от старта на сезон Льо Авър и Ница се изравниха в класирането. Двата тима са съответно 11-и и 12-и с по 3 точки.

Новакът във френския футболен елит Париж ФК записа първи успех за сезона в Лига 1.



Тимът победи с 3:2 Метц като домакин в среща от 3-и кръг.



Садибу Сане откри резултата в полза на гостите в 22-ата минута. Алжирецът Илан Кебал сътвори обрата, вкарвайки за ФК Париж в добавеното време на първата (45+3') и в началото на втората част (52').



Бубакар Траоре изравни за Метц в 54-ата минута.



Нигериецът Моузес Симон отбеляза за крайното 3:2 в 67-ата минута.



Гостите останаха с човек по-малко след като Садибу Сане получи червен картон в 80-ата минута.



След първите три точки за Париж ФК, клубът излезе на 16-ата позиция. Метц са последни с 3 поредни загуби.