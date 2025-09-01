Сиатъл Саундърс триумфира с Купата на лигите след разгром над Интер Маями с Меси

Сиатъл Саундърс спечели престижния трофей от Купата на лигите на Северна Америка, след като разби с категоричното 3:0 звездния състав на Интер Маями, воден от Лионел Меси.

Вълнуващият финал се превърна в истински празник за феновете на Саундърс, които видяха как любимците им доминират на терена от първата до последната минута.

Още в 26-ата минута Осейз Де Розарио даде тон на победата, разписвайки се с хладнокръвен удар. В края на двубоя, в 82-ата минута, Александър Ролдан покачи резултата от дузпа, а в добавеното време Пол Ротрок сложи точка на спора с трети гол.

Въпреки че Лионел Меси започна като титуляр и остана на терена през целия мач, аржентинската мегазвезда не успя да намери верния ритъм и не впечатли с играта си.

Напрежението в редиците на Интер Маями се покачи в заключителните минути, когато Луис Суарес и Серхио Бускетс влязоха в остър спор, показвайки нервност и разочарование от развоя на срещата.

В малкия финал Лос Анджелис Галакси надделя над Орландо Сити с 2:1, осигурявайки си бронзовите медали в надпреварата.