Новини
Спорт »
Баскетбол »
Ясна е програмата за новия сезон в НБЛ

Ясна е програмата за новия сезон в НБЛ

2 Септември, 2025 17:47 408 1

  • сезон -
  • sesame нбл-
  • ботев 2012 -
  • дебют-
  • мач -
  • берое стара загора -
  • ботевград-
  • миньор 2015-
  • самоков-
  • рилски спортист

Първият кръг ще се проведе от 4 до 6 октомври

Ясна е програмата за новия сезон в НБЛ - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Стана ясна програмата за първите две завъртания през новия сезон в Sesame НБЛ. Първият кръг ще се проведе от 4 до 6 октомври, като началото ще бъде дадено с два мача на 4-и (петък). Тогава Ботев 2012 ще запише своя дебют в елита с мач срещу Берое Стара Загора в Ботевград от 18:00 часа, а от 19:00 ч. Рилски спортист ще стартира защитата на титлата си срещу Миньор 2015 в Самоков.

На 5-и Спартак Плевен ще бъде домакин на Левски от 13:00 ч. Този мач ще бъде предаван на живо в ефира на Max Sport 2. В същия ден Академик Бултекс 99 ще приеме Балкан от 18:00 ч.

Последната среща от първия кръг ще бъде на 6-и, когато Локомотив Пловдив също ще дебютира, но срещу Черно море Тича. Този двубой ще започне от 19:15 часа и ще бъде предаван пряко по Max Sport 2.

По програма почива Шумен.

Всичките мачове от първите две завъртания вижте тук.

1 кръг:

Ясна е програмата за новия сезон в НБЛ


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ