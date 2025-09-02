Ясна е програмата за новия сезон в НБЛ

Стана ясна програмата за първите две завъртания през новия сезон в Sesame НБЛ. Първият кръг ще се проведе от 4 до 6 октомври, като началото ще бъде дадено с два мача на 4-и (петък). Тогава Ботев 2012 ще запише своя дебют в елита с мач срещу Берое Стара Загора в Ботевград от 18:00 часа, а от 19:00 ч. Рилски спортист ще стартира защитата на титлата си срещу Миньор 2015 в Самоков.
На 5-и Спартак Плевен ще бъде домакин на Левски от 13:00 ч. Този мач ще бъде предаван на живо в ефира на Max Sport 2. В същия ден Академик Бултекс 99 ще приеме Балкан от 18:00 ч.
Последната среща от първия кръг ще бъде на 6-и, когато Локомотив Пловдив също ще дебютира, но срещу Черно море Тича. Този двубой ще започне от 19:15 часа и ще бъде предаван пряко по Max Sport 2.
По програма почива Шумен.
Всичките мачове от първите две завъртания вижте тук.
1 кръг:
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.