Ясна е програмата за новия сезон в НБЛ

Новаците Монтана и Добруджа излизат един срещу друг в откриващия мач от поредния кръг в Първа лига

Новаците в efbet Лига – Монтана и Добруджа Добрич, излизат един срещу друг в мач от седмия кръг на първенството. Срещата на стадион „Огост ...