Лудогорец хвърли око на изгряваща бразилска звезда

Българският футболен хегемон Лудогорец се нарежда сред претендентите за подписа на обещаващото бразилско крило Тевис, съобщава ESPN Brasil. Младият талант, който е едва на 19 години, в момента е собственост на Крузейро, но играе под наем в Атлетико Паранаенсе.

Любопитното е, че Крузейро не е доволен от ограничените минути, които Тевис получава в настоящия си тим. Въпреки желанието на клуба да прекрати преждевременно наема, договорът между двете страни не включва освобождаваща клауза, а Атлетико Паранаенсе категорично отказва да се раздели с младока преди изтичането на споразумението през 2025 година.

В последно време интересът към Тевис се засилва – освен Лудогорец, оферти за него са отправили и бразилският Ред Бул Брагантино, както и амбициозният Ал Джазира от ОАЕ. Очаква се Крузейро да стартира преговори с един от кандидатите, тъй като клубът търси по-добри възможности за развитие на своя футболист.

През настоящия сезон Тевис е записал 20 мача в Серия Б, като е реализирал едно попадение и е асистирал веднъж, макар рядко да попада сред титулярите.

По данни на Transfermarkt.com, пазарната му стойност възлиза на 800 000 евро – сума, която не би затруднила финансово Лудогорец.