Лудогорец хвърли око на изгряваща бразилска звезда

3 Септември, 2025 12:35 545 0

По данни на Transfermarkt.com, пазарната му стойност възлиза на 800 000 евро

Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският футболен хегемон Лудогорец се нарежда сред претендентите за подписа на обещаващото бразилско крило Тевис, съобщава ESPN Brasil. Младият талант, който е едва на 19 години, в момента е собственост на Крузейро, но играе под наем в Атлетико Паранаенсе.

Любопитното е, че Крузейро не е доволен от ограничените минути, които Тевис получава в настоящия си тим. Въпреки желанието на клуба да прекрати преждевременно наема, договорът между двете страни не включва освобождаваща клауза, а Атлетико Паранаенсе категорично отказва да се раздели с младока преди изтичането на споразумението през 2025 година.

В последно време интересът към Тевис се засилва – освен Лудогорец, оферти за него са отправили и бразилският Ред Бул Брагантино, както и амбициозният Ал Джазира от ОАЕ. Очаква се Крузейро да стартира преговори с един от кандидатите, тъй като клубът търси по-добри възможности за развитие на своя футболист.

През настоящия сезон Тевис е записал 20 мача в Серия Б, като е реализирал едно попадение и е асистирал веднъж, макар рядко да попада сред титулярите.

По данни на Transfermarkt.com, пазарната му стойност възлиза на 800 000 евро – сума, която не би затруднила финансово Лудогорец.


