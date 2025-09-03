Наполи стартира Шампионска лига без Ромелу Лукаку

Голям удар за амбициите на Наполи в тазгодишното издание на Шампионската лига! Италианският шампион ще трябва да се справя без звездния си нападател Ромелу Лукаку в груповата фаза на най-престижния европейски клубен турнир. Причината – тежка травма на лявото бедро, получена по време на последната предсезонна проверка, която ще извади белгийския национал от игра за около три месеца.

Въпреки че първоначалните прогнози сочеха, че Лукаку може да се завърне на терена за решаващите мачове през януари, ръководството на "партенопеите" предпочете да не рискува и изключи нападателя от официалния списък за есенния етап на надпреварата. На негово място в състава влиза новото острие на тима – датчанинът Расмус Хойлунд, привлечен от Манчестър Юнайтед именно като алтернатива на контузения белгиец.

Освен Лукаку, извън групата за Шампионската лига останаха и защитникът Лука Марианучи, както и универсалният халф-бек Паскуале Мацоки – двама от новите попълнения, които ще трябва да почакат своя дебют на европейската сцена.

За разлика от Наполи, останалите италиански представители в евротурнирите – Интер, Ювентус, Рома и Фиорентина – не изненадаха с липсата на ключови имена в своите състави за груповата фаза.