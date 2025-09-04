Новини
Никола Цолов с коментар за преминаването във Формула 2

4 Септември, 2025 19:08 637 2

Българският талант пред ново предизвикателство

Никола Цолов с коментар за преминаването във Формула 2 - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският ас на моторните спортове Никола Цолов е на прага на нова страница в своята впечатляваща кариера. Младият състезател, който вече се утвърди като една от най-ярките звезди на родната автомобилна сцена, потвърди, че през следващия сезон ще се впусне в битките на престижния шампионат Формула 2.

Новината за изкачването на Цолов към по-високото ниво бе отразена и от официалния сайт на Формула 2, където се появи специална секция, посветена на българския пилот за сезон 2026. Въпреки това, все още остава загадка с кой отбор ще се състезава „Българският лъв“, както често го наричат феновете.

Самият Никола, който в момента защитава цветовете на „Кампос Рейсинг“ във Формула 3, не скри вълнението си. В социалните мрежи 18-годишният талант сподели първите си впечатления и даде да се разбере, че е готов за новите предизвикателства, които го очакват на пистата.

"Благодаря много за подкрепата от България тази сутрин, но всичко идва с времето си. Когато има новини за бъдещето ми, ще бъде обявено в официалните ми социални мрежи. Към Монца", сподели Цолов.


  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 2 Отговор
    Колето с Тротинетката!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    19:20 04.09.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Успех на хлапето❗
    В моторните спортове играят много пари и рядко само талант стига за да прогресираш🚘

    19:43 04.09.2025

