Никола Цолов с коментар за преминаването във Формула 2

Българският ас на моторните спортове Никола Цолов е на прага на нова страница в своята впечатляваща кариера. Младият състезател, който вече се утвърди като една от най-ярките звезди на родната автомобилна сцена, потвърди, че през следващия сезон ще се впусне в битките на престижния шампионат Формула 2.

Новината за изкачването на Цолов към по-високото ниво бе отразена и от официалния сайт на Формула 2, където се появи специална секция, посветена на българския пилот за сезон 2026. Въпреки това, все още остава загадка с кой отбор ще се състезава „Българският лъв“, както често го наричат феновете.

Самият Никола, който в момента защитава цветовете на „Кампос Рейсинг“ във Формула 3, не скри вълнението си. В социалните мрежи 18-годишният талант сподели първите си впечатления и даде да се разбере, че е готов за новите предизвикателства, които го очакват на пистата.

"Благодаря много за подкрепата от България тази сутрин, но всичко идва с времето си. Когато има новини за бъдещето ми, ще бъде обявено в официалните ми социални мрежи. Към Монца", сподели Цолов.