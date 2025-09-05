Ивайло Чочев: Разликата в класите е много голяма

Полузащитникът на националния отбор на България Ивайло Чочев сподели мнението си от загубата с 0:3 от Испания в двубой от световните квалификации.
"Испания разполага с много силни индивидуалности. Разликата в класите е много голяма, но искаме да благодарим на феновете, които дойдоха, напълниха стадиона и направиха невероятна атмосфера", заяви той.
"Може би всяка зона беше трудна, защото разполагат с едни от най-добрите футболисти в света. В неделя излизаме срещу Грузия, един добър отбор, не на нивото на Испания, но отново с много силни играчи", добави Ивайло Чочев.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
11:35 05.09.2025
2 честен ционист
Коментиран от #6
11:38 05.09.2025
3 ИМПЕРИАЛИСТ
11:46 05.09.2025
4 има звезди а има и селски бекове
11:49 05.09.2025
5 Боклуците на Боклука
12:20 05.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.