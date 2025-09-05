Новини
Ивайло Чочев: Разликата в класите е много голяма

5 Септември, 2025 11:30

Испания разполага с много силни индивидуалности

Полузащитникът на националния отбор на България Ивайло Чочев сподели мнението си от загубата с 0:3 от Испания в двубой от световните квалификации.

"Испания разполага с много силни индивидуалности. Разликата в класите е много голяма, но искаме да благодарим на феновете, които дойдоха, напълниха стадиона и направиха невероятна атмосфера", заяви той.

"Може би всяка зона беше трудна, защото разполагат с едни от най-добрите футболисти в света. В неделя излизаме срещу Грузия, един добър отбор, не на нивото на Испания, но отново с много силни играчи", добави Ивайло Чочев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор
    добре че тоя път публиката беше на ниво , и отвърна с благородство на испанското благородство да не ни смелят...иначе си направиха ЦЪК-ЦЪКА как се вкарва през центъра на ,,лъв..ската защита

    11:35 05.09.2025

  • 2 честен ционист

    2 2 Отговор
    Нашите се стараха, обаче си личеше, че са сбирани от кръчми, студия за татуси и фризьорски стадиони. Българските футболисти е трудно човек да повярва, че са спортисти в професионални футболни отбори. Публиката също беше гола вода сеирджии. 2 песни на кръст, не знаят кога да дюдюкат, на полувремето участват във флашмоб. И каква беше тая гайда преди мача? От турнира такава глоба могат да ударят на БФС-то..

    Коментиран от #6

    11:38 05.09.2025

  • 3 ИМПЕРИАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Провалилите се многократно футболисти нямат самочувствие за да побеждават... Тази национална гарнитура е брак, няма какво да се лъжем.

    11:46 05.09.2025

  • 4 има звезди а има и селски бекове

    0 0 Отговор
    взема топката и боц в публиката . схемите и техниката е нужно да се съчетават с майсторство и в крайна сметка е обща игра . бокса е индивидуална работа . шахът . с годините един футболист се научава на всичко . можеха и треньорка да сложат на поста . но резултата нямаше да е по различен . това беше от срещите които лесно може да се даде прогноза . на спортен език сравненията са обстойни . но хората се сърдят .

    11:49 05.09.2025

  • 5 Боклуците на Боклука

    1 0 Отговор
    Разликата е очевидна. В Испания тренират по 8 часа на ден, а нашите по 8 часа в кръчмите 😂😅🚽

    12:20 05.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

