Новини
Спорт »
Бг футбол »
Черно море завърши наравно с румънци

Черно море завърши наравно с румънци

5 Септември, 2025 20:27 434 0

  • черно море -
  • фарул -
  • контролна среща-
  • констанца

В срещата взеха участие юноши от школата на "моряците"

Черно море завърши наравно с румънци - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Черно море завърши 1:1 с Фарул в контролна среща, играна на стадиона в Констанца. Двубоят се проведе в две полувремена по 40 минути. В срещата взеха участие юноши от школата. Трима от които за първи път са с мъжкия тим – Димитър Заимов, Пресиян Царев и Андрей Христов.

Моряците” започнаха по-активно срещата, но трудно стигаха до ситуация пред вратата на домакините. Мартин Милушев завърши с удар добра атака, но топката не затрудни стража на Фарул.

В 25-ата минута Жоао Педро получи вдясно, напредна към наказателното поле и намери Асен Чандъров, който стреля от въздуха, но над вратата.

Край на първото полувреме

Начало на втората част,

Пламен Илиев, Давид Телеш и Густаво Франса замениха на почивката Кристиян Томов, Фелипе Кардосо и Селсо Сидни.

В 10-ата минута на втората част Жоао Бандаро получи контузия след съприкосновение с играч на домакините и бе заменен от Цветомир Панов. Малко след това Мартин Милушев стреля от добра позиция, но право в ръцете на вратаря.

В 55-ата минута Уеслен Жуниор проби отлево и центрира остро по земя към Густаво Франса, но нападателят на варненци бе изпреварен и топката бе избита в корнер. След изпълнението му Росен Стефанов свали с глава към Чандъров, който стреля, но в тялото на бранител. Жоао Педро отстъпи мястото си на Петър Маринов в 60-ата минута.

Кристиян Михайлов замени Мартин Милушев.

В 65-ата минута Уеслен Жуниор от пряк-свободен удар откри резултата. Бразилецът стреля от около 20 метра, вратарят на домакините в опита си да боксира топката, не можа да я уцели добре и тя влетя в мрежата за 0:1.

Веднага след гола Влатко Дробаров отстъпи мястото си на Пресиян Царев.

В последната секунда на двубоя домакините стигнаха до равенство след попадение на Бута.

Стартов състав на Черно море: Кристиян Томов, Асен Дончев, Влатко Дробаров, Росен Стефанов, Жоао Бандаро, Филипе Кардосо, Асен Чандъров, Уеслен Жуниор, Мартин Милушев, Жоао Педро, Селсо Сидни.

Резерви: Пламен Илиев, Цветомир Панов, Димитър Заимов, Пресиян Царев, Андрей Христов, Кристиян Михайлов, Петър Маринов, Густаво Франса.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ