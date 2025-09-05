Черно море завърши наравно с румънци

Черно море завърши 1:1 с Фарул в контролна среща, играна на стадиона в Констанца. Двубоят се проведе в две полувремена по 40 минути. В срещата взеха участие юноши от школата. Трима от които за първи път са с мъжкия тим – Димитър Заимов, Пресиян Царев и Андрей Христов.

Моряците” започнаха по-активно срещата, но трудно стигаха до ситуация пред вратата на домакините. Мартин Милушев завърши с удар добра атака, но топката не затрудни стража на Фарул.

В 25-ата минута Жоао Педро получи вдясно, напредна към наказателното поле и намери Асен Чандъров, който стреля от въздуха, но над вратата.

Край на първото полувреме

Начало на втората част,

Пламен Илиев, Давид Телеш и Густаво Франса замениха на почивката Кристиян Томов, Фелипе Кардосо и Селсо Сидни.

В 10-ата минута на втората част Жоао Бандаро получи контузия след съприкосновение с играч на домакините и бе заменен от Цветомир Панов. Малко след това Мартин Милушев стреля от добра позиция, но право в ръцете на вратаря.

В 55-ата минута Уеслен Жуниор проби отлево и центрира остро по земя към Густаво Франса, но нападателят на варненци бе изпреварен и топката бе избита в корнер. След изпълнението му Росен Стефанов свали с глава към Чандъров, който стреля, но в тялото на бранител. Жоао Педро отстъпи мястото си на Петър Маринов в 60-ата минута.

Кристиян Михайлов замени Мартин Милушев.

В 65-ата минута Уеслен Жуниор от пряк-свободен удар откри резултата. Бразилецът стреля от около 20 метра, вратарят на домакините в опита си да боксира топката, не можа да я уцели добре и тя влетя в мрежата за 0:1.

Веднага след гола Влатко Дробаров отстъпи мястото си на Пресиян Царев.

В последната секунда на двубоя домакините стигнаха до равенство след попадение на Бута.

Стартов състав на Черно море: Кристиян Томов, Асен Дончев, Влатко Дробаров, Росен Стефанов, Жоао Бандаро, Филипе Кардосо, Асен Чандъров, Уеслен Жуниор, Мартин Милушев, Жоао Педро, Селсо Сидни.

Резерви: Пламен Илиев, Цветомир Панов, Димитър Заимов, Пресиян Царев, Андрей Христов, Кристиян Михайлов, Петър Маринов, Густаво Франса.