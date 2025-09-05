Новини
ЦСКА победи Радник Сурдулица в контрола

Приятелската среща се игра на базата в Панчарево

ЦСКА записа победа с 2:0 над сръбския Радник (Сурдулица) в приятелска среща, играна на базата в Панчарево.

В 26-ата минута "червените" поведоха в резултата, след като Кевин Додай комбинира с Давид Пастор, който прати топката във вратата за 1:0. Десет минути по-късно ЦСКА организираха нова добра атака, завършила с удар на Илиан Илиев, който обаче бе блокиран от защитник на съперника.

Само две минути по-късно преднината бе удвоена. Отново Додай бе в основата на попадението, след като направи индивидуален пробив и стреля опасно. Вратарят на Радник успя да отрази удара, но Леандро Годой бе на точното място и реализира при добавката за 2:0.

До края на полувремето ЦСКА продължи да атакува, като в самия край Кевин Додай отново бе близо до гол, но ударът му премина над напречната греда.

След почивката темпото леко спадна, като и двата отбора не успяха да създадат чисти голови положения. Все пак „армейците“ имаха своите шансове – Мохамед Брахими стреля неточно от добра позиция, а Георги Чорбаджийски отправи силен удар, който бе спасен от стража на Радник.

Следващият официален двубой на ЦСКА е домакинство срещу Септември на 13 септември (събота) от 20:15 ч.

Съставът на ЦСКА:

1. Густаво Бусато (45‘ 12. Марин Орлинов), 2. Давид Пастор (55‘ 29. Иван Тасев), 4. Адриан Лапеня (к) (55‘ 24. Юлиан Илиев), 6. Бруно Жордао (31‘ 11. Мохамед Брахими), 7. Улаус Скаршем, 8. Дейвид Сегер (45‘ 99. Джеймс Ето‘о) (72‘ 16. Георги Чорбаджийски), 9. Леандро Годой (45‘ 91. Йоан Борносузов), 13. Браян Кордоба, 19. Иван Турицов, 22. Кевин Додай (55‘ 17. Анжело Мартино), 73. Илиан Илиев (72‘ 23. Илиан Антонов)

Резерви:

12. Марин Орлинов, 17. Анжело Мартино, 29. Иван Тасев, 24. Юлиан Илиев, 99. Джеймс Ето‘о, 16. Георги Чорбаджийски, 23. Илиан Антонов, 11. Мохамед Брахими, 91. Йоан Борносузов

Старши-треньор:

Душан Керкез


