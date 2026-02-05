Световен шампион позира с фланелка на Христо Стоичков

Звездата на Лацио Педро Родригес качи снимка в "Инстаграм", на която позира с фланелката на България, която Христо Стоичков носи по време на САЩ’94. Лично Камата я е подарил на бившия испански национал, като му е оставил и специален автограф.

“Благодаря на големия ми приятел и идол от детството - Христо Стоичков, за този прекрасен подарък: неговата фланелка на България от Мондиал 1994 с автограф. Ще си я запазя с голяма обич. Огромна легенда!!🙌🙌”, написа Педро към снимката.

38-годишният сега Педро е юноша на каталунците, за чийто първи състав изигра 321 мача, в които вкара 99 гола и даде 61 асистенции от 2008 до 2015 година. Той има спечелени цели 20 трофея, включително три в Шампионската лига и пет в Ла Лига. Педро е световен и европейски шампион с Испания, за която има 65 двубоя със 17 попадения и 11 асистенции.