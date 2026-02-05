Световен шампион позира с фланелка на Христо Стоичков

Звездата на Лацио Педро Родригес качи снимка в "Инстаграм", на която позира с фланелката на България, която Христо Стоичков носи по време на САЩ’94. Лично Камата я е подарил на бившия испански национал, като му е оставил и специален автограф.
“Благодаря на големия ми приятел и идол от детството - Христо Стоичков, за този прекрасен подарък: неговата фланелка на България от Мондиал 1994 с автограф. Ще си я запазя с голяма обич. Огромна легенда!!🙌🙌”, написа Педро към снимката.
38-годишният сега Педро е юноша на каталунците, за чийто първи състав изигра 321 мача, в които вкара 99 гола и даде 61 асистенции от 2008 до 2015 година. Той има спечелени цели 20 трофея, включително три в Шампионската лига и пет в Ла Лига. Педро е световен и европейски шампион с Испания, за която има 65 двубоя със 17 попадения и 11 асистенции.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тоя па
Коментиран от #4
20:33 05.02.2026
2 Мнение
В България лансират отвратителните:
Ицо, дара, рачков, иван и андрей и мн др!
Трябва ли външни анализатори да ви докажат, че почти никой не ви гледа "звездите" по телевизията???!!!
Махнете антинародните лигльовци и лигли от телевизора и сложете хора, които да работят за интересите на народа!
20:50 05.02.2026
3 Гост
21:12 05.02.2026
4 Идиот...
До коментар #1 от "тоя па":Ти и останалите имате само свински уши от Кауфланд !!! Стоичков има признанието на целия свят !!!
22:23 05.02.2026