Световен шампион позира с фланелка на Христо Стоичков

5 Февруари, 2026 20:29 1 365 4

Благодаря на големия ми приятел и идол от детството - Христо Стоичков, за този прекрасен подарък

Световен шампион позира с фланелка на Христо Стоичков - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на Лацио Педро Родригес качи снимка в "Инстаграм", на която позира с фланелката на България, която Христо Стоичков носи по време на САЩ’94. Лично Камата я е подарил на бившия испански национал, като му е оставил и специален автограф.

“Благодаря на големия ми приятел и идол от детството - Христо Стоичков, за този прекрасен подарък: неговата фланелка на България от Мондиал 1994 с автограф. Ще си я запазя с голяма обич. Огромна легенда!!🙌🙌”, написа Педро към снимката.

38-годишният сега Педро е юноша на каталунците, за чийто първи състав изигра 321 мача, в които вкара 99 гола и даде 61 асистенции от 2008 до 2015 година. Той има спечелени цели 20 трофея, включително три в Шампионската лига и пет в Ла Лига. Педро е световен и европейски шампион с Испания, за която има 65 двубоя със 17 попадения и 11 асистенции.


  • 1 тоя па

    16 6 Отговор
    няма ли рекламна тениска на кухланд?

    Коментиран от #4

    20:33 05.02.2026

  • 2 Мнение

    14 5 Отговор
    А с лютеница от кауфланд и с видео от някой "Бет", кога ще се снима въпросният шампион?!

    В България лансират отвратителните:
    Ицо, дара, рачков, иван и андрей и мн др!

    Трябва ли външни анализатори да ви докажат, че почти никой не ви гледа "звездите" по телевизията???!!!

    Махнете антинародните лигльовци и лигли от телевизора и сложете хора, които да работят за интересите на народа!

    20:50 05.02.2026

  • 3 Гост

    13 4 Отговор
    А две.лютевици и суджук ох Кауфланя Мамата не даде ли?

    21:12 05.02.2026

  • 4 Идиот...

    7 13 Отговор

    До коментар #1 от "тоя па":

    Ти и останалите имате само свински уши от Кауфланд !!! Стоичков има признанието на целия свят !!!

    22:23 05.02.2026

