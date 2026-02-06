Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Стотици жалби за завишени сметки за ток са подадени в EVN, в КЕВР - нито една

6 Февруари, 2026 05:47

От регулатора обещаха, че проверките, които вече започнаха, ще бъдат напълно независими

Стотици жалби за завишени сметки за ток са подадени в EVN, в КЕВР - нито една - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Над 400 жалби са постъпили до момента в клиентските центрове на EVN – електроразпределителното дружество за Южна България, като по-голямата част от тях са за завишени сметки за ток.

В същото време, в КЕВР няма постъпила нито една жалба. От регулатора обещаха, че проверките, които вече започнаха, ще бъдат напълно независими, а при установени нарушения, ще бъдат налагани и нужните санкции.

И призоваха гражданите, недоволни от сметките си за ток, да направят справка за консумираната от тях електроенергия със съпоставим период, а не само с фактурата от предходния месец.

Подобно на стотици абонати, Георги Димитров е неприятно изненадан от януарската си сметка за ток.

Георги Димитров: Месец декември сметката ми беше 185 лв., а в януари аз платих 185 евро, което означава двойно. Първоначално така се шокирах и викам, бе единият лев дали стана едно евро, сметката стана в евро, но реално отидох и подадох заявление за преразглеждане.

При справката станало ясно, че отчетените киловати са реално изразходени. А сметката е дори по-ниска от миналия януари.

Направиха ми справка и нямам никакво ощетяващо ме обстоятелство. Дори миналия януари за сведение спрямо този, в миналия януари съм платил с около 10 евро повече.

При проверките експертите на КЕВР също ще правят сравнение на издадените фактури в реално съпоставими периоди.

Пламен Младеновски - председател на КЕВР:Ще проверяваме фактурите по съпоставим период, периодите според температурите са напълно съпоставими. Следващото нещо, което ще проверяваме, е правилно ли са отчетени цените. Не на последно място ще проверяваме и начина, по който са превалутирани сметките.

От EVN обясниха, че ще съдействат на регулатора и приемат проверките като възможност да докажат, че фактурите, които издават, не могат да бъдат манипулирани.

Петър Костадинов – говорител: Процесът на отчитане е изцяло компютъризиран, няма човешка намеса, всичко е гарантирано с различни защити и можем да гарантираме, че каквото е потребил клиентът, това е отчетено и това е фактурирано. Три дена с минусови температури могат да повлияят с проценти в разлика на фактурата като човек ще продължи всеки ден на включва 1 и съща печка.

Всяка постъпила жалба в дружеството ще се разглежда индивидуално и до седмица титулярът на партидата ще получи отговор по нея, уверяват още от дружеството.

До края на месеца те очакват броят на жалбите да надхвърли 600.


България
  • 1 Данко Харсъзина

    6 21 Отговор
    Отчитането и обработка на данните се правят от изкуствен интелект. Няма човешка намеса. Времето в което инкасаторите ходеха да отчитат отдавна отмина.

    Коментиран от #7

    04:56 06.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Въпрос

    30 3 Отговор
    Къде в скапания КЕВР се подават жалби?

    05:15 06.02.2026

  • 4 Уса

    32 2 Отговор
    КЕВР са мафията и не е логично да се жалиш на мафията от мафията

    05:19 06.02.2026

  • 5 Наивник на средна възраст

    33 1 Отговор
    След като кадърните ни и некорумпирани управници разпродадоха стратегически отрасли и части от тях,включително на чужди държавни фирми се озовахме в ситуацията да пащаме токът двойно,че и тройно като включим делаверите с цената му.Това ще продължава докато гражданите сами не защитят правата си на собственици на общественото богатство,а не да се примиряват в ролята на икономически роби.... На мене ми дойде байгън вече да търпя подобни безобразия,а на Вас???????

    05:48 06.02.2026

  • 6 Защо плащаме

    35 2 Отговор
    Най скъпия ток в Европа като получаваме най ниски заплати и пенсии?????????

    Коментиран от #8

    05:54 06.02.2026

  • 7 Наивник на средна възраст

    28 1 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Позната ни е вече ролята ти на слуга на олигархията и защитник на светлото настояще.Да твърдиш за ненамеса човешка си е просто оксиморон.Кой задава параметрите на ИИ,или той сам решава всичко???? То,че не си умен е ясно,,ма да ми внушаваш подобни небивалици означава на чия страна си(не само с тази си публикация) и колко хаир има от бръщолевенето ти...... Айде там със съседката провеждай подобни изпълнени със смисъл беседи.....

    05:54 06.02.2026

  • 8 Наивник на средна възраст

    17 1 Отговор

    До коментар #6 от "Защо плащаме":

    Въпросът ти е риторичен - защото го позволяваме...

    05:57 06.02.2026

  • 9 Вашето мнение

    24 6 Отговор
    Какво ви пука бе, нали сме в клуба на богатите. Някъкви си сметчици, нали вече сме напълноинтегрирани. Тези с жалбите са същите, дето скачаха като шибеци от радост за еврото.

    06:12 06.02.2026

  • 10 Единствено

    12 2 Отговор
    Държавата спешно да откупи активите на всички ЕРП та!

    07:29 06.02.2026

  • 11 Ток се повиши

    13 4 Отговор
    и по-страшно ще става с въвеждането на борса ток по ПВУ, подписан от ПП, ДБ, с който бяха съгласни ДПС, ГЕРБ, СДС..Територията купува най-скъп ток на борсата в ЕС. Със закриване ТЕЦ Марица, базови мощности, и ремонти за стотици милиони, ще останем без евтин ток.Предстои до няколко години и затварянето на АЕЦ козлодуй, който от евтина продажба ток, компенсираше цената, във фонд "Енергийна сигурност".
    Успешно у.н.и.щ.ож.ихме ядрената си енергетика 2012, дължим го на ГЕРБ и СДС. Подпис на техен зам. министър стои на отказ от Белене.
    Референдумът за Белене бе успешно ф.а.л.ш.и.ф.и.циран, като от референдум за Белене, просто НС махна Белене от въпроса, по този начин н.е.з.аконно промениха съществено въпросът. И обезсмислиха провеждането на Референдума. КС не се самосезира.
    7 и 8 ще бъдат построени едва до 20 г., ако бъдат построени, въпросът е и на каква цена, която през годините ще стигне 120 милиарда лв.
    Най-странното е, че в цял ЕС ток от фото и перки е с ниска цена, само в Територията бележи невиждани цени.
    Да не забравим, че много бивши и настоящи депутати имат енергийни интереси, чрез подстовени лица.

    07:37 06.02.2026

  • 12 Чисто нови

    17 2 Отговор
    платени 2 реактора лежат в к.а.л.т.а платени с народни пари. Чисто ново оборудване, платено с пари на народа, лежи в к.а.л.т.а. Че и ни съдиха защото ГЕРБ, СДС отказаха доставката на оборудване. Дори лиценза беше платен. ГЕРБ изчакаха да мине срок на лиценз. Сега ще плащаме милиарди за нови лицензи, което трае години.
    Защо мислите Борисов си подаде оставката? Назряват протести. От спекулативни цени с въвеждане Юро, без Референдум.
    Толкова бели се направиха в периода 2020 - 2026, че едва сега ще усещаме резултатът.
    Докато не се ОТМЕНИ Законът, че колективни органи НЕ носят НАКАЗАТЕЛНА отговорност, нищо няма да се промени на територията.
    Колективни органи са: депутати, НС, евродепутати, Комисии, кметове, общини, МСъвет, Министерство финанси.
    Те ще фалират Територията, не носят вина.
    У.н.ищожиха енергетиката, не носят вина.
    Ще ни вкарат във война, не носят вина.

    07:45 06.02.2026

  • 13 Да бе

    8 0 Отговор
    Никога не са били скрити електромерите като сега при това Енерго про-тото заключени и под прозорчетата на таблото - мошеници

    08:46 06.02.2026

  • 14 Безпристрастен

    11 0 Отговор
    Всички Ерепета се разгащиха, както им изнася.Знаете ли защо: Защото в държавата е пълно безвремие.Имат лостове срещу клиента: не плащаш- дистанционно ти изключват тока! Ако оспорваш- първо плащай,след това се оплаквай.И на кого,на КЗП което им препраща оплакването? Или на КЕшВР, който също ти изисква платена сметка,за да е препрати на Ерепето за " проверка"? Което Ерепе изпраща техник,който да тества електромера.И на 99 на сто се оказва,че уреда е изряден.Но вече те друсват с 40-евро за извършената проверка.Параграф:22 ,ряпа да яде пред българския.Кое най много ме вбесява: Ако беше наша държавна структура, както беше " Електроснабдяване" ще плащам,защото знам,че тези пари оставят в държавата и бюджета.Но чужденец да ми дере кожата, нагло и брутално,а след това да изнася мойте и на милион български семейства парите навън- стомаха ми трепери от гняв.Същото става със Софийска вода,и всички мобилни оператори.

    08:50 06.02.2026

  • 15 Гръм и мълнии

    3 1 Отговор
    При нас, в София, се започна от септември. Дотогава около 200 лв ток, след това при същото потребление, изведнъж: 600, 750, 900, 950 лв.
    Това не е нормално и беше ясно, че е измама.

    10:11 06.02.2026

  • 16 Я у лево

    4 0 Отговор
    Затова днес, хиляди домакинства,ще останат без ток.Започнали " ремонти на мрежата? Тока ни през мамалигите ,към зеленясалия 🤡.Не го ли разбирате.Но той не е безплатен.Много са " играчите по трасето.А те си търсят милионите.хамерчки марици,перки,волтаци, ерепета, доставчици пренос- превоз( с бидони ли го доставят) ниски- високи.И всеки дърпа центове или цели еварци.А клоуна иска тоци.Че там е трагедия,и го тресе треска, народа да не полудее.Затова ни товарят сметките,да платят на играчите.Ще гласувам и за рогатия,ако декларира,че ще махне ерепетата и французите от водата.Да ги одържави, независимо колко ще ни струва.Но държавата да ги управлява.

    10:16 06.02.2026

  • 17 Да де

    4 0 Отговор
    Но ако изпратите жалба до Кешвр, първо ти изискват фактура за платена сметка.Следва проверка,на самата сметка по някаква езуитски измислена система- спрямо подобен период !? Кой българин съхранява фактура от година назад? Остави това,но Ерепето ти изпраща техник,за проверка на електромера.Който задължително се оказва винаги изряден.Ти,плащача,какво му разбираш- така ли е,или не! Но задължително те обръсват с десетки евро,за проверката,защото уреда е изряден.Ето защо народа не пуска жалби до кешвр.По нагли до бруталност от узаконените от продажни- депутати монополи ,от българските няма.Ток,вода, мобилни оператори си играят с цената,както им изнася,и няма сила която да ги озапти.

    10:29 06.02.2026

  • 18 Нали

    2 1 Отговор
    Някой трябва да плаща енергията, която изпращаме на урките бре....😥

    10:41 06.02.2026

  • 19 национализация

    1 0 Отговор
    На всичики ерепета.

    11:13 06.02.2026

  • 20 Реалист

    1 0 Отговор
    А тоя от ивиен що не обясни как в имот където не се живее а само осветление и вода се ползва без бойлер и дойде сметка от 64 евро,след като писах в сайта им след два часа махнаха сметката и сега чакам да видя какво ще направят

    13:48 06.02.2026

  • 21 Честен евроатлантик

    1 0 Отговор
    Трябва да се повтори сценария от 2013 г но този път всички ЕРП та барабар с кевр и герб да си ходят защо тия дето излязоха декември не излязат пак и да ги изметат тия

    13:51 06.02.2026

