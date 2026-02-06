Стотици жалби за завишени сметки за ток са подадени в EVN, в КЕВР - нито една

Над 400 жалби са постъпили до момента в клиентските центрове на EVN – електроразпределителното дружество за Южна България, като по-голямата част от тях са за завишени сметки за ток.
В същото време, в КЕВР няма постъпила нито една жалба. От регулатора обещаха, че проверките, които вече започнаха, ще бъдат напълно независими, а при установени нарушения, ще бъдат налагани и нужните санкции.
И призоваха гражданите, недоволни от сметките си за ток, да направят справка за консумираната от тях електроенергия със съпоставим период, а не само с фактурата от предходния месец.
Подобно на стотици абонати, Георги Димитров е неприятно изненадан от януарската си сметка за ток.
Георги Димитров: Месец декември сметката ми беше 185 лв., а в януари аз платих 185 евро, което означава двойно. Първоначално така се шокирах и викам, бе единият лев дали стана едно евро, сметката стана в евро, но реално отидох и подадох заявление за преразглеждане.
При справката станало ясно, че отчетените киловати са реално изразходени. А сметката е дори по-ниска от миналия януари.
Направиха ми справка и нямам никакво ощетяващо ме обстоятелство. Дори миналия януари за сведение спрямо този, в миналия януари съм платил с около 10 евро повече.
При проверките експертите на КЕВР също ще правят сравнение на издадените фактури в реално съпоставими периоди.
Пламен Младеновски - председател на КЕВР:Ще проверяваме фактурите по съпоставим период, периодите според температурите са напълно съпоставими. Следващото нещо, което ще проверяваме, е правилно ли са отчетени цените. Не на последно място ще проверяваме и начина, по който са превалутирани сметките.
От EVN обясниха, че ще съдействат на регулатора и приемат проверките като възможност да докажат, че фактурите, които издават, не могат да бъдат манипулирани.
Петър Костадинов – говорител: Процесът на отчитане е изцяло компютъризиран, няма човешка намеса, всичко е гарантирано с различни защити и можем да гарантираме, че каквото е потребил клиентът, това е отчетено и това е фактурирано. Три дена с минусови температури могат да повлияят с проценти в разлика на фактурата като човек ще продължи всеки ден на включва 1 и съща печка.
Всяка постъпила жалба в дружеството ще се разглежда индивидуално и до седмица титулярът на партидата ще получи отговор по нея, уверяват още от дружеството.
До края на месеца те очакват броят на жалбите да надхвърли 600.
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Позната ни е вече ролята ти на слуга на олигархията и защитник на светлото настояще.Да твърдиш за ненамеса човешка си е просто оксиморон.Кой задава параметрите на ИИ,или той сам решава всичко???? То,че не си умен е ясно,,ма да ми внушаваш подобни небивалици означава на чия страна си(не само с тази си публикация) и колко хаир има от бръщолевенето ти...... Айде там със съседката провеждай подобни изпълнени със смисъл беседи.....
До коментар #6 от "Защо плащаме":Въпросът ти е риторичен - защото го позволяваме...
Успешно у.н.и.щ.ож.ихме ядрената си енергетика 2012, дължим го на ГЕРБ и СДС. Подпис на техен зам. министър стои на отказ от Белене.
Референдумът за Белене бе успешно ф.а.л.ш.и.ф.и.циран, като от референдум за Белене, просто НС махна Белене от въпроса, по този начин н.е.з.аконно промениха съществено въпросът. И обезсмислиха провеждането на Референдума. КС не се самосезира.
7 и 8 ще бъдат построени едва до 20 г., ако бъдат построени, въпросът е и на каква цена, която през годините ще стигне 120 милиарда лв.
Най-странното е, че в цял ЕС ток от фото и перки е с ниска цена, само в Територията бележи невиждани цени.
Да не забравим, че много бивши и настоящи депутати имат енергийни интереси, чрез подстовени лица.
Защо мислите Борисов си подаде оставката? Назряват протести. От спекулативни цени с въвеждане Юро, без Референдум.
Толкова бели се направиха в периода 2020 - 2026, че едва сега ще усещаме резултатът.
Докато не се ОТМЕНИ Законът, че колективни органи НЕ носят НАКАЗАТЕЛНА отговорност, нищо няма да се промени на територията.
Колективни органи са: депутати, НС, евродепутати, Комисии, кметове, общини, МСъвет, Министерство финанси.
Те ще фалират Територията, не носят вина.
У.н.ищожиха енергетиката, не носят вина.
Ще ни вкарат във война, не носят вина.
Това не е нормално и беше ясно, че е измама.
