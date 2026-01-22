Новини
ЦСКА смени противника за петъчната контрола

ЦСКА смени противника за петъчната контрола

22 Януари, 2026 22:47

"Червените" ще премерят сили с южнокорейския ФК Гангуон

ЦСКА смени противника за петъчната контрола - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Внезапна промяна в програмата на зимния лагер на ЦСКА в Белек, Турция. Поради неблагоприятните атмосферни условия и оттеглянето на сръбския Нови Пазар, столичният гранд ще се изправи срещу нов съперник в четвъртата си приятелска среща.

Утре, точно в 11:00 часа българско време, футболистите на ЦСКА ще се изправят срещу амбициозния южнокорейски отбор ФК Гангуон.

Двубоят обещава да бъде интересен, тъй като "армейците" все още търсят първия си успех в контролите от зимната подготовка.

До момента възпитаниците на треньорския щаб записаха две поражения – от полския Корона Киелце и чешкия Млада Болеслав, а в третата проверка завършиха наравно 0:0 с украинския ЛНЗ Черкаси, който оглавява местното първенство.


Оценка 3.7 от 3 гласа.
  • 1 Няма вече ЦСКА...

    1 0 Отговор
    ... има ЛИТЕКС-СОФИЯ!

    22:59 22.01.2026

