Новини
Спорт »
Световен футбол »
Раниери отваря вратата за завръщане на Тоти в Рома

Раниери отваря вратата за завръщане на Тоти в Рома

5 Февруари, 2026 19:59 988 0

  • франческо тоти-
  • рома-
  • клаудио раниери-
  • футбол

Седем години след раздялата, легендата на „вълците“ може отново да се върне в клуба в нова роля

Раниери отваря вратата за завръщане на Тоти в Рома - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Почти седем години след емоционалното си сбогуване с Рома, Франческо Тоти може отново да се завърне в клуба. Това стана ясно от думите на Клаудио Раниери, който в момента е старши съветник на собствениците Дан и Райън Фридкин.

В ексклузивно интервю за “Sky Sport” Раниери призна, че ръководството на Рома сериозно обмисля подобен ход. „Фридкин мислят по този въпрос от известно време. Франческо все още може да бъде много полезен за Рома“, заяви опитният специалист.

Последната официална поява на Тоти като част от римския клуб беше на 17 юни 2019 г., когато той обяви окончателната си раздяла с „джалоросите“ по време на пресконференция в сградата на Италианския олимпийски комитет. Сега обаче изглежда, че пътищата на Рома и най-голямата ѝ легенда могат отново да се пресекат.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове