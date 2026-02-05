Раниери отваря вратата за завръщане на Тоти в Рома

Почти седем години след емоционалното си сбогуване с Рома, Франческо Тоти може отново да се завърне в клуба. Това стана ясно от думите на Клаудио Раниери, който в момента е старши съветник на собствениците Дан и Райън Фридкин.

В ексклузивно интервю за “Sky Sport” Раниери призна, че ръководството на Рома сериозно обмисля подобен ход. „Фридкин мислят по този въпрос от известно време. Франческо все още може да бъде много полезен за Рома“, заяви опитният специалист.

Последната официална поява на Тоти като част от римския клуб беше на 17 юни 2019 г., когато той обяви окончателната си раздяла с „джалоросите“ по време на пресконференция в сградата на Италианския олимпийски комитет. Сега обаче изглежда, че пътищата на Рома и най-голямата ѝ легенда могат отново да се пресекат.