Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
След скандали до 23:30 часа: Депутатите няма да заседават днес, събират се отново в сряда, 11 февруари

След скандали до 23:30 часа: Депутатите няма да заседават днес, събират се отново в сряда, 11 февруари

6 Февруари, 2026 05:20, обновена 6 Февруари, 2026 11:18 1 440 4

  • парламент-
  • депутати-
  • заседание

Парламентът прие на второ четене и промени в Закона за киберсигурност

След скандали до 23:30 часа: Депутатите няма да заседават днес, събират се отново в сряда, 11 февруари - 1
Снимка: БНТ
БТА БТА

Днес няма да има заседание на парламента, решиха депутатите. Предложението за това направи Деница Сачева от ГЕРБ – СДС като се аргументира с късния час, до който е продължило снощното пленарно заседание.

Дневния ред за първия петък от месеца, предвиждаше блиц контрол от 9:00 ч., в рамките на който премиерът и вицепремиерите да отговарят на актуални въпроси от депутатите, и редовен парламентарен контрол от 11:00 часа.

Николай Денков от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП – ДБ) възрази срещу предложението днес да няма заседание.

Колегите смятат, че няма какво да обсъждаме на контрола, но има много събития, които изискват обяснение както от премиера, така и от вицепремиерите, каза Денков. Предлагам да започнем един час по-късно и да чуем отговорите на изпълнителната власт в оставка, добави той.

Асен Василев от ПП – ДБ коментира, че това предложение е скандално и поиска почивка, за да могат депутатите да размислят.

След дадената почивка от 15 минути, с 90 гласа „за“ и 65 – „против“ народните представители решиха парламентът да не заседава.

Предложението на Денков заседанието да започне с един час по-късно беше отхвърлено с 62 гласа „за“, 85 – „против“ и пет – „въздържал се“.

Скандално е да скриете премиера и министрите от въпросите на депутатите, коментира Мартин Димитров (ПП – ДБ).

Председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви, че следващото пленарно заседание е на 11 февруари от 9:00 часа. След това тя закри заседанието, което продължи до 23:30 часа. За тези повече от 14 часа, депутатите приеха на второ четене промените в Изборния кодекс за ограничаване на секциите в страни извън ЕС.

Парламентът прие на второ четене и промени в Закона за киберсигурност, с които се въвеждат подобрените европейски изисквания във връзка с оценката на риска и докладването на инциденти. Измененията включват и текстове, свързани с ограничаването на използването на рискови технологии.

С промените в националното законодателство се въвеждат разпоредби на европейската Директива относно мерките за високо общо ниво на киберсигурност, която включва защита на мрежовите и информационните системи (МИС) или т.нар. Директива МИС 2.

Към субектите, към които са насочени изискванията на закона, освен административните органи, се включват публични и частни субекти, доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги и регистри на имена на домейни, образователни институции, когато извършват научноизследователски дейности от критично значение, и органите на съдебната власт. Според определени критерии в закона те се делят на съществени и важни субекти.

Със законопроекта се разширяват секторите на въздействие, които от осем стават 18. Включват се сектори като космическо пространство, отпадъчни води, управление на услуги в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) между предприятия, както и критични сектори като пощенски и куриерски услуги, управление на отпадъците, производство и дистрибуция на химикали и храни, производство (на медицински изделия, компютри, електронни и оптични продукти, машини и оборудване, моторни превозни средства, ремаркета и полуремаркета), доставчици на цифрови услуги и научни изследвания.

Съществените и важните субекти уведомяват СЕРИКС (секторен екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност) за всеки значителен инцидент до 24 часа след установяването му, предвиждат измененията. До 72 часа се актуализира информацията и се посочва първоначална оценка, включително за неговата тежест и въздействие, както и техническа информация за инцидента. За доставчиците на удостоверителни услуги срокът за актуализация на информацията е 24 часа. Окончателен доклад се подава не по-късно от един месец след актуализираното уведомление.

Предвижда се Министерският съвет (МС) с постановление, прието по предложение на Съвета по киберсигурността, да може да създаде изисквания към съществените и важни субекти да използват конкретни, доказано подходящи в оперативно и икономическо отношение ИКТ продукти, ИКТ услуги и ИКТ процедури, които са разработени от тях или са придобити от трети страни, сертифицирани в рамките на европейските схеми за киберсигурност, решиха депутатите.

Въз основа на предоставена информация за резултатите от координирана на равнището на Европейския съюз оценка на риска за сигурността на критични вериги за доставка, Съветът по киберсигурността изготвя мотивирано предложение до Министерския съвет за приемане на постановление за ограничаване на използването от субектите в обхвата на закона на конкретни технологии или на критични вериги за доставка на ИКТ услуги или/и ИКТ продукти с произход от страни извън ЕС.

В случай че субектите в обхвата на закона вече използват технология, която е ограничена с постановлението на МС, те следва да преустановят използването ѝ в тригодишен срок от приемането на постановлението. В случаи на висок риск за националната сигурност, в постановлението се определя по-кратък срок, приеха депутати. Редакцията на тези текстове беше предложена от Румен Христов от ГЕРБ – СДС и одобрена от пленарната зала.

Ангел Славчев ("Възраждане") също предложи редакция – постановлението на МС да има препоръчителен характер, но тя не беше приета.

Мая Димитрова ("БСП – Обединена левица") поиска срокът за използване на ограничена технология да е петгодишен от приемането на постановлението, но и това не беше подкрепено в пленарната зала.

По време на дебата Ангел Славчев коментира, че този законопроект е свръхрегулация за бизнеса и не е нужен. С него задължаваме не само държавните предприятия, но и частния бизнес и му налагаме каква технология трябва да използва. Тези ограничения ще бъдат по предложение на Съвета по киберсигурност, а МС ще издава постановление, обясни той. По думите му, американското посолство е "натиснало" управляващото мнозинство да се приеме час по-скоро този законопроект.

Колегата му Цончо Ганев коментира, че по "късна доба" се разглежда лобистки закон, който има една единствена цел – да бъдат изгонени от България всички китайски компании за телекомуникационно оборудване. По думите му това обслужва "Нокиа" и "Ериксон" и най-вероятно те ще заемат мястото на китайските компании.

Красимира Катинчарова от "Величие" каза, че рамката на директивата е надградена твърде много и това превръща законопроекта в инструмент за административен натиск.

В пленарната зала беше и министърът на електронното управление в оставка Валентин Мундров.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Върви катуне изродени

    9 1 Отговор
    това заради максудското фюрерче на бацуланяка

    04:32 06.02.2026

  • 2 вижда се

    6 1 Отговор
    Мафията НЕ иска да отговаря на неудобни въпроси !! Няма депутат от това сборище да НЕ е за затвора !!!

    07:37 06.02.2026

  • 3 ХПХ

    3 0 Отговор
    Преработила се е дебелината, ще отслабне.

    07:51 06.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове