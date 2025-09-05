Локомотив София и Христо Митев поемат по различни пътища

В столичния футболен клуб „Локомотив“ (София) настъпи промяна – защитникът Христо Митев вече не е част от отбора. Новината бе официално обявена чрез публикация в социалните мрежи на „железничарите“, където се уточнява, че раздялата е постигната по взаимно съгласие между двете страни.

Ръководството на „Локомотив“ изрази благодарност към Митев за професионализма и отдадеността му, като му пожела крепко здраве и много успехи в бъдещите му начинания на зеления терен. Сърдечните думи на клуба подчертават уважението към досегашния им играч.

Христо Митев, който е родом от Стара Загора, се присъедини към „Локо“ в началото на 2025 година.

През своята кариера 25-годишният бранител е защитавал цветовете на редица български клубове, сред които „Янтра“ (Габрово), „Берое“, „Етър“, „Верея“ и „ЦСКА 1948“.