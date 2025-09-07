Новини
Селекционерът на Англия: Оптимист съм, това бе много добър сигнал за посоката, в която искаме да вървим

7 Септември, 2025 07:45 393 0

Автогол на Кристиан Гарсия и точен удар с глава на Деклан Райс донесоха трите точки на островитяните

Селекционерът на Англия: Оптимист съм, това бе много добър сигнал за посоката, в която искаме да вървим - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Англия - Томас Тухел, изрази мнение, че „Трите лъва“ напълно заслужено са надвили Андора с 2:0 на „Вила Парк“ в съботната вечер. Автогол на Кристиан Гарсия и точен удар с глава на Деклан Райс донесоха трите точки на островитяните и ги приближиха още повече до участие на Мондиал 2026.

„Срещу Андора създадохме достатъчно положения, макар че реализирахме по-малко, отколкото трябваше. И днес пропуснахме много шансове, но въпреки това контролирахме мача. Като цяло има повече положителни страни, отколкото негативи – има върху какво да работим, но посоката е правилна. Смятам, че можехме да победим с по-голям резултат, но по-важно е, че енергията и нагласата бяха точни“, коментира германският специалист и подчерта, че основната цел е класиране на Световното първенство, но фокусът остава върху успешното преминаване на квалификациите:

„В момента водим в групата, но ни предстои още една стъпка във вторник. Нашата амбиция е да завършим първи и това трябва да бъде изискване, което сами си поставяме. Това е правилният път напред“.

Наставникът беше попитан и за впечатленията си от прогреса на Англия, откакто е поел поста на селекционер:

„Оптимист съм за този състав – как се представи, как тренира и как игра днес. Важно е да има яснота за начина, по който атакуваме и защитаваме. Това бе много добър първи сигнал за посоката, в която искаме да вървим“, каза още Тухел.

За „Трите лъва“ предстои тежко гостуване на Сърбия в Белград във вторник (9 септември).


