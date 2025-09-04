Важните новини във ФАКТИ на 04.09.2025 г.

Радев от Плевен: Немислимо е в европейска България държавата да не може да гарантира достъп до вода

Това е един измислен скандал. Така президентът Радев коментира от Плевен инцидента със смущенията в GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен при пристигането ѝ у нас на еднодневна визита в неделя, цитиран от БНТ.

"Няма постъпила официална информация за смущения от стотици прелитащи самолети над България, нито от работата на ВВС, които работиха паралелно хеликоптерите в авиобаза "Крумово". В авиацията системите за навигация са многократно резервирани, така че ако едно средство има някакви смущения, продължаваш по други средства", посочи президентът.

"Да, България" за побоя над шефа на русенската полиция: Подобни актове на насилие разклащат усещането за сигурност и ред

„Да, България“ категорично осъжда жестокото нападение срещу началника на полицията в Русе. Това написаха от формацията на страницата си във Фейсбук.

Асен Василев: Премиерът даже не знае къде са му министрите, държавата се управлява от Борисов и Пеевски

Необходимите подписи за внасяне на нов вот на недоверие към правителството ще бъдат събрани. Това каза тази вечер във Варна лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, който се присъедини към поредния протест срещу задържането на кмета на града Благомир Коцев в ареста, предават от БТА.

Зафиров за побоя над шефа на русенската полиция: Посегателство не само срещу личността, но и срещу държавността

Осъждам остро нападението срещу старши комисар Кожухаров. Подобни действия са недопустими и представляват посегателство не само срещу личността, но и срещу държавността и обществения ред. Изразявам солидарност и подкрепа към него и към всички служители на реда, които ежедневно рискуват живота си в служба на гражданите. Държавата трябва да накаже и смачка с желязна ръка извършителите на подобни престъпни действия!

Слави Трифонов: Атаката срещу директор на полицията показва пълно незачитане на държавата – все едно я няма

Рано сутринта днес беше жестоко пребит директорът на русенската полиция, защото, забележете, направил забележка на група младежи.

Държавата е това, което сме ние. Каквито сме ние, такава ни е и държавата. Ние я правим такава. Когато нападнат шефа на полицията, това не е просто криминално престъпление. Директорът на полицията не е просто човек – той е представител на институцията, на държавата. И атаката срещу него показва пълно незачитане на държавата – все едно я няма. Затова, в този случай, държавата трябва да реагира бързо и безкомпромисно. Но освен криминална проява, случилото се е и човешка трагедия. Затова е най-малкото неморално да се използва този случай за политическа употреба. Така мисля аз.

Димитър Стоянов: "Булгаргаз" не е във фалит заради договора с "Боташ". "Булгаргаз" е във фалит още през 2022 година

Нагла бруталност. Така бих го описал с две думи. Така Димитър Стоянов, секретар на президента на републиката по сигурност и отбрана, коментира в предаването "Интервюто" по БНТ побоя на шефа на русенската полиция.

Каракачанов: Не виждам проблем български политици да развиват отношения с Китай

„Тръмп опъна червения килим пред Путин, срещна се със Си Дзинпин. Светът не се заключва в границите на ЕС, светът е нещо много по-голямо. Не виждам проблем български политици или министри да развиват отношения с Китай“.

Кристиан Вигенин: Законът за критичните лекарства трябва да бъде гъвкав и справедлив към по-малките държави членки

Законът за критичните лекарства е важна инициатива за засилване на устойчивостта на веригите за доставка и за защита на пациентите в целия Европейски съюз, но не бива да се превърне в нова тежест за по-малките държави членки - това заяви евродепутатът Кристиан Вигенин по време на обсъждания в Европейския парламент.

Нинова: Щом стигнахме до това да се пребиват органите на реда, представяте ли си каква сигурност има за гражданите

Нагли и самозабравили се типове пребиха нечовешки директора на полицията в Русе, защото им направил забележка, че карат по тротоара. Потресаващо! Щом стигнахме до това да се пребиват органите на реда, представяте ли си каква сигурност има за гражданите. Хулигани и вандали с чувство за безнаказаност малтретират населението, защото знаят, че ще се измъкнат от правосъдието. Управляващите обещаваха сигурност и стабилност. Стабилна е само престъпността, която вилнее по улиците. Сигурно е само беззаконието. Никаква търпимост повече към фалшивото и провалено правителство, което не може да осигури и ден спокойствие на хората. И стига са се оправдавали с миналото. Управляват вече почти година. И става все по-зле. Да се махат, за да има поне глътка въздух за България.

Почина един от пострадалите работници при трудовата злополука в „Арсенал“

Почина единият от работниците, които пострадаха при трудова злополука в завод "Арсенал" в Казанлък, потвърдиха за БТА от прокуратурата в Стара Загора.

Пеевски за побоя над шефа на полицията в Русе: За наглите извършители да се приложи цялата строгост на закона

Бруталното посегателство срещу директора на ОДМВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров е акт на насилие, който буди гняв и възмущение. Нещо повече - това е проява на един изключително опасен синдром на безнаказаност и липса на респект на млади хора към органите на реда, законът и реда в държавата.

ДНСК назначи държавна приемателна комисия за АМ „Европа“

Със Заповед № РД-19-526/04.09.2025г. на началника на Дирекция за национален строителен контрол е назначена държавна приемателна комисия за строеж: „ПЪТ I-8 „КАЛОТИНА – СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ“, ЧАСТ ОТ АМ „ЕВРОПА“ ОТ КМ 32+447.20 ДО КМ 48+903“, находящ се на територията на Столична община, област София и община Божурище и община Костинброд, Софийска област.

Росен Желязков: Изслушването ми в НС е част от хибридна информационна атака на опозиционните партии спрямо кабинета

Днешното ми изслушване в парламента стана част от голямата хибридна информационна атака на опозиционните партии спрямо правителството. Създаде се информационна каша, както от въпросите, така и от фактите и обстоятелствата, интерпретирани по начин, с който се целеше уязвяване на българските институции. Това заяви премиерът Росен Желязков на брифинг в Министерски съвет, цитиран от novini.bg.

По време на захождането на самолета на борда, на който се намира председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, изчезва GPS сигналът, което се докладва от пилота на самолета на РВД. В разговора се предлага кацане по прибори. Самолетът прави необходимия заход и каца безопасно и безпрепятствено на летище Пловдив, обясни Желязков.

Лена Бориславова: Настояваме да се открие нова процедура за избор на ръководство на КПК

Внесохме проект на решение днес, с което настояваме процедурата за избор на нови ръководители на антикорупционната комисия, за бъде прекратена текущата и да се открие нова, която този път да протече без нарушаване на правилата за прозрачност и гаранциите за политическа независимост на предлаганото ръководство. Това заяви депутатът от „Продължаваме промяната“ (ПП) Лена Бориславова пред журналисти в народното събрание, предаде репортер на Novini.bg.

Конкретно проблемите във връзка с текущата процедура са три групи. На първо място тази процедура протече при изключително и умишлено скъсени срокове, а именно 12 дни. В самите правила, които управляващото мнозинство гласува, се сложиха толкова кратки срокове за провеждане на процедурата, че висшият адвокатски съвет не можа да спази собствения си закон за адвокатурата и да излъчи свой представител за член на комисията. Втората категория проблеми е свързана с това, че дейността на номинационната комисия протече през месец август, когато общественото и медийното внимание бе намалено поради активния почивен летен сезон, а парламентарната комисия, която контролира състава на номинационната комисия отказа да заседава, въпреки подадените от нас сигнали за зависимости. На трето място, виждаме, че кандидатите, които се явиха на тази процедура, не предложиха начин, по който да се подобри работата на антикорупционния орган. На всяка страница от тяхната концепция те говорят за надграждане на дейността, запазване на текущите практики и не признават никакви проблеми във функционирането на антикорупционната комисия, обясни тя.

Ватманите в София минават на извънреден инструктаж

След бруталния инцидент с трамвай в София, при който по чудо не се стигна до жертви, ръководството на Столичен електротранспорт взе решение да проведе извънреден инструктаж с всички ватмани. Това стана ясно след извънредно заседание на транспортната комисия на Столичния общински съвет.

Правосъдният министър: Търговският регистър е напълно готов за въвеждането на еврото

Търговският регистър е напълно готов за присъединяването към еврозоната, каза министърът на правосъдието Георги Георгиев в Пловдив по време на информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България. Капиталът на десетки хиляди български компании се изписваше в левове, занапред ще бъде в евро, посочи министърът, цитиран от БТА.

Парламентът отхвърли ветото на президента върху Закона за държавната собственост

Парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев върху промените в Закона за държавната собственост. Отново беше предложено второ гласуване Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, приет от Народното събрание на 31 юли 2025 г. 125 народни представители гласуваха „за“, 46 „против“ и един „въздържал се“, с което предложението бе прието. След поискано прегласуване резултатът не бе по-различен. Със „за“ гласуваха 126 депутати, 46 се обявиха „против“, нямаше „въздържали се“.

Румен Петков: Посещението на Урсула фон дер Лайен в България остави повече въпроси и скандали, отколкото реални ползи

Председателят на партия АБВ Румен Петков заяви пред медиите в Плевен, че посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в България е оставило повече въпроси и скандали, отколкото реални ползи. „Големият успех от визитата е единствено, че тя не ни продаде ваксини – за разлика от милиардите дози, закупени в миналото, от които стотици милиони ще бъдат унищожени, след като са платени скъпо и безотговорно“, посочи Петков.

Калоян Методиев: Сектор "Сигурност" колабира пред уличната престъпност

Пребиха зверски шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров. Лекарите се борят да спасят единия му бъбрек. Направил забележка на дрифтаджии на улицата рано сутринта. Преди месец запалиха колата на шефа на полицията в Козлодуй.

Мъж пострада тежко при трудов инцидент в завод „Арсенал"

Работник е пострадал тежко при трудов инцидент в завод „Арсенал" в Казанлък. Злополуката е станала днес преди обед в един от цеховете на оръжейния завод.

Авиоексперт: Няма опасност за пътниците при заглушаване на GPS сигнал

Заглушена ли била от Русия навигационната система на самолета, с който Фон дер Лайен кацна у нас? Слух ли е, че на пилотите им се наложило да използват хартиени карти, за да стигнат по летището в Пловдив? Тези въпроси обсъди авиоекспертът Тодор Иванджиков в ефира на NOVA NEWS.

Трети ден продължават протестите на работниците и служителите на „Терем - Хан Крум“ в Търговище

Трети ден продължават протестните действия на работниците и служителите на „Терем - Хан Крум“ в Търговище. Протестът е срещу предложението на ръководството част от работниците да подпишат споразумения за намаляване на работния им ден до четири часа и половина. Вчера са изплатени заплатите им за месец юли, каза за БТА Красимир Стоичков – председател на синдикална организация към Федерацията на независимите синдикати в отбраната на КНСБ.

МВнР: Няма данни за пострадали български граждани при инцидента с фуникуляр в Лисабон

Няма постъпвали сигнали и данни за пострадали български граждани при инцидента с фуникуляр „Глория“ в португалската столица Лисабон, съобщиха за БТА от Министерството на външните работи (МВнР).

Започна ремонт на отсечката, на която загина Сияна

Започна ремонтът на пътя I-3 Бяла - Ботевград в участъка, където на 31 март стана тежката катастрофа, при която загина 12-годишната Сияна. Ремонтът ще обхване 6 км от границата с област Ловеч до местността Хумата преди село Телиш. Движението на автомобили ще е с временна организация и ще се извършва в едната лента.

Млад мотоциклетист загина след удар в бетоновоз в Пловдивско

26-мотоциклетист загина след удар в бетоновоз в Пловдивско, съобщиха от полицията.