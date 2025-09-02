Новини
България »
Бащата на починалия в Ботевград: Ако намеря дилъра, ще го убия. Аз имах един син и за мен живота приключи

Бащата на починалия в Ботевград: Ако намеря дилъра, ще го убия. Аз имах един син и за мен живота приключи

2 Септември, 2025 08:32 2 894 35

  • ботевград-
  • баща-
  • наркоман-
  • починал

Засилено полицейско присъствие в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж

Бащата на починалия в Ботевград: Ако намеря дилъра, ще го убия. Аз имах един син и за мен живота приключи - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Пред NOVA говори бащата на 31-годишния мъж, чиято смърт предизвика напрежение в Ботевград в понеделник. „Официалната причина за смъртта на сина ми е масивен инфаркт, причинен от много силна билка”, разкри Сашо Христов. По думите му негови приятели му казали, че видели сина му с мъжа, когото обвинява, че е наркодилър. Той си купил топче, увито в станиол.

Преди да почине, 31-годишният мъж 8 месеца се лекувал в център за зависимости в Самоков, каза баща му. След като се прибрал, бил в много добро състояние – тренирал, спял и се хранел нормално. Сашо Христов няколко пъти подавал устни жалби, оплаквайки се на криминални полицаи в града, срещу осем души, продаващи наркотици. Официално оплакване в полицията обаче не е писал.

„Има понякога полицаи, обикалят в циганската махала, но защо не са в затвора тези хора, а се разхождат на свобода и си продават наркотиците”, пита почерненият баща. Според него има чадър над дилърите. Поро, както е прякорът на мъжа, когото обвинява за смъртта на сина си, слагал фентанил в марихуаната, за да прави по-зависими пушещите. Това твърди Христов.

„Наркодилърите не работят в мрежа, те са конкуренция. Поро, брат му Иван Пиката и един, на когото казват Врачанина, работят заедно. Всички останали са си конкуренция. Ако хванат Поро, ще го убия, заявявам го! Аз имах един син и за мен животът е приключил”, твърди бащата.

По-рано стана ясно, че издирват сочения за наркодилър, когото жители на Ботевград обвиняват за смъртта на техен близък. Няколко пъти през годините той е задържан от органите на МВР. Смятаният за дилър бил дори под домашен арест. Според местните той разпространявал марихуана, метадон и амфетамин. Днес полиция, кмет и ромски тартори се срещат, след като снощи в града избухна напрежение.

Припомняме, че по данни на МВР около 19:30 ч. в понеделник група от 300 души от махалата тръгнала да търси жител на близкото село Трудовец. След като не го открили, потрошили къщата, в която живее. Те се отправили към Ботевград в опит да намерят и други, смятани от тях за наркоразпространители.

На място били изпратени служители от близки полицейски управления, "Жандармерия" и специализирани полицейски сили. Няма ранени или пострадали, а ситуацията към днешна дата е овладяна, твърдят властите.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    35 6 Отговор
    Не се прави, че не знаеш кой е баш дилърът. Щом е приключил животът ти да беше се жертвал, народът щеше да те нарече герой после.

    08:34 02.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Име

    26 0 Отговор
    Мутрите са по дилърството, атракционите, псевдо охранителните дейности и във Фактибг!

    08:39 02.09.2025

  • 4 Лекар

    28 2 Отговор
    Истината е, че фентанилът е бич Божий и ще избави България от наркоманите като ги убие всичките до един 😏

    08:39 02.09.2025

  • 5 Ивелин Михайлов

    31 12 Отговор
    Въпросните дилъри са от младежкото герб затова имат много тежък чадър

    08:39 02.09.2025

  • 6 прокопи

    10 5 Отговор
    Смърта е причинена от силна билка ...Билка!? ... Хахаха ... Още малко и ще ме накара да жаля за сина му!

    08:41 02.09.2025

  • 7 30 годишен мъж

    23 4 Отговор
    Не е 3 годишно дете, че да не знае какво прави. А ти къде си си лющил ракия, че не си спрял сина си?
    Дилърите, понякога не употребяват дрога!
    Аман от тая зиганска напаст! По едно дете и рязане на тръби.

    08:41 02.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Програмист

    19 0 Отговор
    Фентата убива незабавно, не като другите бо клуци

    08:43 02.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тома

    32 3 Отговор
    Ако не намериш дилъра почвай ортаците му полицаи с които делят кеша

    Коментиран от #18

    08:44 02.09.2025

  • 13 1488

    13 7 Отговор
    вече на убит му викат починал
    утре на войната ще й викат мир
    атлантизъм

    08:45 02.09.2025

  • 14 Морален Стожер

    8 8 Отговор
    един наркомани по-малкко. Дано поне да е добра храна за чeppвеитe. Да са доволни мършоядните гадинки.

    08:47 02.09.2025

  • 15 българина

    21 3 Отговор
    Насила ли го е карал някой да се друса... Виновни са и двете страни

    08:47 02.09.2025

  • 16 гост

    22 0 Отговор
    Оправдание за наркоманите няма,всеки има глава на раменете,но от друга страна,няма ли ги дрогата...дилърите...няма да има и такива казуси...няма ли го дразнителя няма да има и проблем.

    08:48 02.09.2025

  • 17 ДДДДД

    20 1 Отговор
    Полиция и жандармерия пазят наркодилър от възмездие. Няма спор, че сме нормална държава...

    08:50 02.09.2025

  • 18 Какао значи да почва ?

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Тома":

    Той трябва.да ги свьршва..

    08:52 02.09.2025

  • 19 МВР служител

    14 1 Отговор
    Абе моля ви се, по южното Черноморие МВР е в комбина с Главболгарстрой и с Домусчиеви и внася тонове кокаин. В София Ружа Игнатова издържа 4то районно от поне десет години и си се разхожда спокойно пред Професор Константинов на площад Хелзинки всеки ден. Министерството на отбраната трябва да влезе в МВР и всички на Развигор и ГМ Димитров.

    Коментиран от #25

    08:53 02.09.2025

  • 20 Циник

    6 6 Отговор
    Повечето коментари под статията изразяват рядка простотия, войнстваш дебилизъм и тотално неразбиране на проблема. Не е случайно, че сме на последно място в белите държави по повечето важни цивилизационни показатели. С гласоподаватели, които не са в състояние да отсеят просото от плявата, толкова. Хайде стига от мен, пожелавам да не се случи на вашите деца.

    Коментиран от #24

    08:54 02.09.2025

  • 21 Напаст

    7 1 Отговор
    На циганина все някой друг му е виновен.

    08:54 02.09.2025

  • 22 Селянин

    9 1 Отговор
    Наркомана, някой насила ли му я вкара дрогата. Ако ги нямаше наркотиците щеше да е тежък алкохолик. Да го беше възпитал да намира други радости в живота и да е здраво стъпил на земята. Иначе трепането на дилър винаги е добре дошло.

    08:55 02.09.2025

  • 23 Пенчо Дилъра

    11 2 Отговор
    На мен дилърите не са ми виновни, защото не ходя при тях да си купувам дози, защото не употребявам дози.

    Това тате не се ли сеща, че вината е негова, че не е научил сина си да е честен човек, а не наркоман. На 30 години деца трябва да гледа, а не да се друса.

    Коментиран от #26

    08:58 02.09.2025

  • 24 Закон

    7 2 Отговор

    До коментар #20 от "Циник":

    Като има наркомани, винаги ще има и дилъри. Наркоманът е продукт на семейни възпитание, а не на дилъра.

    08:58 02.09.2025

  • 25 Шопо

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "МВР служител":

    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР

    08:59 02.09.2025

  • 26 И да

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Пенчо Дилъра":

    работи. Трудът възпитава.

    09:00 02.09.2025

  • 27 Баба ти

    3 0 Отговор
    И затова ще го поздравя чрез Факти.

    09:00 02.09.2025

  • 28 Баба ти

    6 1 Отговор
    За по-лесно да не търси кой точно е, да опраска и 9-тимата местни дилъри.

    09:01 02.09.2025

  • 29 Олигофрен

    6 0 Отговор
    ПОРО е само пешка , Трепай баш боса !

    09:04 02.09.2025

  • 30 Стария пирон

    5 0 Отговор
    Полицията ги знае всичките до един, но тъй като вероятно много добре си им плащат си ги оставят на спокойствие. А когато стане напечено, ги изкарват че са им информатори. Така си прикриват корупцията. То преди години баш шефа на отдела за наркотици в София го хванаха замесен в Студентски град с огромно количество наркотици, тъй че нищо изненадващо. То у БГ престъпниците по-лесно ги разкриват журналистите отколкото полицията, която харчи огромни пари за това.

    09:05 02.09.2025

  • 31 Георгиев

    2 2 Отговор
    Докъде я докараха: полицейски чадър над наркодилърите, народът се самозащитава и прави съдопроизводство. Няма държава!

    09:07 02.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хмм

    4 0 Отговор
    винаги в такива ситуации родителите търсят кого друг да обвинят защото чувстват вина, 30-годишен някой трябва да го дундурка и да го пази, все пак защо не всички са наркомани, има и такива които изобщо не са опитвали наркотици, тук е ролята на семейството, тези деца просто не са имали нужда, за тях тези с наркотиците са "боклуци", не могат да се видят в такава среда, на 30 ако самите те не искат да сложат край, никой не може да им помогне

    09:10 02.09.2025

  • 34 Макробиолог

    0 0 Отговор
    В страната на първите братовчеди тайни няма,освен за полицията и службите.

    09:11 02.09.2025

  • 35 Механик

    0 0 Отговор
    Пич, тая работа не се прави така. Това твоето са едни празни приказки. Ти никого няма да убиеш.
    Ако истински искаше да убиваш, нямаше да дрънкаш пред медиите.
    Посипваш си главата с пепел, 2-3 години тръгваш да се скиташ по България, докато съвсем те забравят и тогава.... тогава правиш онова което си казал. Ама тайничко и "без мотив". Е така се прави. Пък после каквото сабя покаже.

    09:22 02.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове