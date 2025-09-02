Бащата на починалия в Ботевград: Ако намеря дилъра, ще го убия. Аз имах един син и за мен живота приключи

Пред NOVA говори бащата на 31-годишния мъж, чиято смърт предизвика напрежение в Ботевград в понеделник. „Официалната причина за смъртта на сина ми е масивен инфаркт, причинен от много силна билка”, разкри Сашо Христов. По думите му негови приятели му казали, че видели сина му с мъжа, когото обвинява, че е наркодилър. Той си купил топче, увито в станиол.
Преди да почине, 31-годишният мъж 8 месеца се лекувал в център за зависимости в Самоков, каза баща му. След като се прибрал, бил в много добро състояние – тренирал, спял и се хранел нормално. Сашо Христов няколко пъти подавал устни жалби, оплаквайки се на криминални полицаи в града, срещу осем души, продаващи наркотици. Официално оплакване в полицията обаче не е писал.
„Има понякога полицаи, обикалят в циганската махала, но защо не са в затвора тези хора, а се разхождат на свобода и си продават наркотиците”, пита почерненият баща. Според него има чадър над дилърите. Поро, както е прякорът на мъжа, когото обвинява за смъртта на сина си, слагал фентанил в марихуаната, за да прави по-зависими пушещите. Това твърди Христов.
„Наркодилърите не работят в мрежа, те са конкуренция. Поро, брат му Иван Пиката и един, на когото казват Врачанина, работят заедно. Всички останали са си конкуренция. Ако хванат Поро, ще го убия, заявявам го! Аз имах един син и за мен животът е приключил”, твърди бащата.
По-рано стана ясно, че издирват сочения за наркодилър, когото жители на Ботевград обвиняват за смъртта на техен близък. Няколко пъти през годините той е задържан от органите на МВР. Смятаният за дилър бил дори под домашен арест. Според местните той разпространявал марихуана, метадон и амфетамин. Днес полиция, кмет и ромски тартори се срещат, след като снощи в града избухна напрежение.
Припомняме, че по данни на МВР около 19:30 ч. в понеделник група от 300 души от махалата тръгнала да търси жител на близкото село Трудовец. След като не го открили, потрошили къщата, в която живее. Те се отправили към Ботевград в опит да намерят и други, смятани от тях за наркоразпространители.
На място били изпратени служители от близки полицейски управления, "Жандармерия" и специализирани полицейски сили. Няма ранени или пострадали, а ситуацията към днешна дата е овладяна, твърдят властите.
