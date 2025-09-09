Новини
Спорт »
Други спортове »
Антоанета Стефанова с впечатляваща победа в Самарканд, Салимова удържа реми срещу бивша световна шампионка

Антоанета Стефанова с впечатляваща победа в Самарканд, Салимова удържа реми срещу бивша световна шампионка

9 Септември, 2025 18:06 410 0

  • антоанета стефанова -
  • голям швейцарски турнир -
  • шахмат-
  • фиде-
  • самарканд-
  • узбекистан-
  • нургюл салимова

Следващите партии ще се изиграят в четвъртък

Антоанета Стефанова с впечатляваща победа в Самарканд, Салимова удържа реми срещу бивша световна шампионка - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Антоанета Стефанова демонстрира изключителна форма на престижния Голям швейцарски турнир по шахмат на ФИДЕ, който се провежда в Самарканд, Узбекистан.

В шестия кръг на надпреварата, бившата световна шампионка от България постигна категорична победа с черните фигури над китайката Тан Чжуни – също носителка на световната титла. Стефанова, която вече има 4,5 точки в актива си, показа завидно майсторство и стратегическа мисъл. Още на 25-ия ход тя си осигури решаващо преимущество, което безапелационно реализира до края на партията.

Това бе третата ѝ победа от началото на турнира, а успехът ѝ срещу втората в стартовия списък Тан Чжуни затвърди позициите ѝ сред фаворитите за отличията.

Големият швейцарски турнир в Самарканд се отличава с внушителен награден фонд от 855 000 долара и включва 11 кръга.

Следващите партии ще се изиграят в четвъртък, докато сряда е обявена за почивен ден за всички участници – както при жените, така и при мъжете.

Междувременно, другата българска представителка при дамите – Нургюл Салимова, също се представи достойно. Тя завърши реми с белите фигури срещу украинката Анна Музичук, която е сред най-успешните шахматистки в света. След 25 хода Музичук бе принудена да търси вечен шах, тъй като изоставаше с две пешки, и така партията приключи с равенство. С този резултат Салимова вече разполага с 3 точки в класирането.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ