Антоанета Стефанова с впечатляваща победа в Самарканд, Салимова удържа реми срещу бивша световна шампионка

Антоанета Стефанова демонстрира изключителна форма на престижния Голям швейцарски турнир по шахмат на ФИДЕ, който се провежда в Самарканд, Узбекистан.

В шестия кръг на надпреварата, бившата световна шампионка от България постигна категорична победа с черните фигури над китайката Тан Чжуни – също носителка на световната титла. Стефанова, която вече има 4,5 точки в актива си, показа завидно майсторство и стратегическа мисъл. Още на 25-ия ход тя си осигури решаващо преимущество, което безапелационно реализира до края на партията.

Това бе третата ѝ победа от началото на турнира, а успехът ѝ срещу втората в стартовия списък Тан Чжуни затвърди позициите ѝ сред фаворитите за отличията.

Големият швейцарски турнир в Самарканд се отличава с внушителен награден фонд от 855 000 долара и включва 11 кръга.

Следващите партии ще се изиграят в четвъртък, докато сряда е обявена за почивен ден за всички участници – както при жените, така и при мъжете.

Междувременно, другата българска представителка при дамите – Нургюл Салимова, също се представи достойно. Тя завърши реми с белите фигури срещу украинката Анна Музичук, която е сред най-успешните шахматистки в света. След 25 хода Музичук бе принудена да търси вечен шах, тъй като изоставаше с две пешки, и така партията приключи с равенство. С този резултат Салимова вече разполага с 3 точки в класирането.