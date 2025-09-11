Новини
Бивш футболист на Рома с откровени разкрития

11 Септември, 2025 17:15 618 0

Истината е, че никога не съм искал да напусна Рома

Бивш футболист на Рома с откровени разкрития - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият футболист на Рома Раджа Наинголан говори открито за миналото си в състава на „вълците“. Бившият белгийски национал погледна и към настоящето, като сподели своето мнение за случващото се в клуба към днешна дата.

„Истината е, че никога не съм искал да напусна Рома. Чувствах се страхотно, изживях чудесни моменти с моите съотборници и тифозите, но в днешния футбол, много често играчите нямат думата. Много добре си спомням всичко, а истинските проблеми за мен започнаха с пристигането на новия спортен директор Мончи. Той просто желаеше да се раздели с всички футболисти, които бяха доведени в клуба от неговия предшественик Валтер Сабатини. Мончи имаше една цел и тя беше да бъда продаден максимално бързо, а това бе една от главните причини да напусна Рим. Смятам, че взех правилното решение да се насоча към Интер, просто, защото треньор там по онова време бе Лучано Спалети, а аз винаги съм работил чудесно с него“, сподели той.

„Колкото до сегашната ситуация в Рома, считам, че е рано да се правят изводи. Стартът на сезона е отличен, но тепърва предстоят доста тежки и отговорни мачове на всички фронтове, където ясно ще може да се види истинското развитие на отбора. Моето мнение е, че Гасперини е отличен специалист и с подобно име начело, Рома само може да извлече позитиви, но нека да видим как ще продължи кампанията през идните месеци и тогава могат да се правят крайни заключения“, каза Наинголан.


