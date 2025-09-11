74 обвинения разтърсиха Челси

Отборът на Челси попадна под сериозна опасност. На клуба са повдигнати обвинения от Футболната асоциация (ФА) за 74 предполагаеми нарушения на правилата, свързани с плащания към агенти между 2009 и 2022 година.

Обвиненията са насочени предимно към процеси, случили се между сезоните 2010/11 и 2015/16.

Предполагаемите нарушения на правилата са свързани с агенти, посредници и инвестиции на трети страни. От Челси имат срок до 19 септември да дадат своя отговор по повод обвиненията.

Руският олигарх Роман Абрамович контролираше клуба от 2003 до 2022 г. Той продаде Челси на консорциум, воден от американския инвеститор Тод Боули и фонд за дялови инвестиции.

„По време на задълбочен процес по надлежна проверка, предшестващ финализирането на покупката, новата собственост е установила потенциално непълни финансови отчети относно транзакции и други потенциални нарушения на правилата на ФА“, се казва в изявление на Челси.

„Веднага след приключване на покупката, клубът сам е докладвал тези въпроси на всички съответни регулаторни органи, включително ФА. Клубът е демонстрирал безпрецедентна прозрачност по време на този процес, включително като е предоставил пълен достъп до клубните файлове и исторически данни“, пише още в съобщението.