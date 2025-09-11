Новини
Спорт »
Световен футбол »
74 обвинения разтърсиха Челси

74 обвинения разтърсиха Челси

11 Септември, 2025 16:45 365 1

  • челси-
  • футбол-
  • обвинения-
  • роман абрамович

Обвиненията са насочени предимно към процеси, случили се между сезоните 2010/11 и 2015/16

74 обвинения разтърсиха Челси - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Отборът на Челси попадна под сериозна опасност. На клуба са повдигнати обвинения от Футболната асоциация (ФА) за 74 предполагаеми нарушения на правилата, свързани с плащания към агенти между 2009 и 2022 година.

Обвиненията са насочени предимно към процеси, случили се между сезоните 2010/11 и 2015/16.

Предполагаемите нарушения на правилата са свързани с агенти, посредници и инвестиции на трети страни. От Челси имат срок до 19 септември да дадат своя отговор по повод обвиненията.

Руският олигарх Роман Абрамович контролираше клуба от 2003 до 2022 г. Той продаде Челси на консорциум, воден от американския инвеститор Тод Боули и фонд за дялови инвестиции.

„По време на задълбочен процес по надлежна проверка, предшестващ финализирането на покупката, новата собственост е установила потенциално непълни финансови отчети относно транзакции и други потенциални нарушения на правилата на ФА“, се казва в изявление на Челси.

„Веднага след приключване на покупката, клубът сам е докладвал тези въпроси на всички съответни регулаторни органи, включително ФА. Клубът е демонстрирал безпрецедентна прозрачност по време на този процес, включително като е предоставил пълен достъп до клубните файлове и исторически данни“, пише още в съобщението.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роман Абрамович

    2 0 Отговор
    Голям праз, турумбуките си купиха цялата ФИФА и УЕФА заедно и никой нищо не казва. Да дуат Таратора от ФА.

    16:50 11.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ