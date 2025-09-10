Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Радослав Великов: Магомед Рамазанов се възстановява сред операция, чакаме го

Радослав Великов: Магомед Рамазанов се възстановява сред операция, чакаме го

10 Септември, 2025 21:41 419 0

  • радослав великов-
  • световното първенство -
  • борба-
  • загреб-
  • старши треньорът -
  • българския национален отбор-
  • свободния стил-
  • олимпийския шампион -
  • магомед рамазанов

"Доколкото знам, той е претърпял операция в Испания", каза старши треньорът на българския национален отбор в свободния стил

Радослав Великов: Магомед Рамазанов се възстановява сред операция, чакаме го - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В навечерието на световното първенство по борба в Загреб, старши треньорът на българския национален отбор в свободния стил Радослав Великов излезе с официално изявление пред журналистите. Той сподели своите очаквания за предстоящото състезание и внесе яснота относно състава на тима.

Една от най-обсъжданите теми бе отсъствието на олимпийския шампион Магомед Рамазанов. Великов обясни причините за липсата на звездния състезател, като подчерта, че решението е взето след внимателен анализ и в интерес на отбора.

"Доколкото знам, Рамазанов е претърпял операция в Испания в края на август и ще пропусне турнирите до края на годината. В момента се възстановява. Не знам точно къде се намира, в Германия или в Русия. Той е настоящ европейски шампион и ни липсва, но борбата е тежък спорт и никой не е застрахован. Ще се възстанови и го чакаме", заяви треньорът.

Великов изрази увереност в потенциала на останалите борци, които ще защитават българските цветове на престижния форум. Той подчерта, че подготовката върви по план и всички състезатели са мотивирани да дадат най-доброто от себе си на тепиха в Загреб.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ