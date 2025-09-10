Радослав Великов: Магомед Рамазанов се възстановява сред операция, чакаме го

В навечерието на световното първенство по борба в Загреб, старши треньорът на българския национален отбор в свободния стил Радослав Великов излезе с официално изявление пред журналистите. Той сподели своите очаквания за предстоящото състезание и внесе яснота относно състава на тима.

Една от най-обсъжданите теми бе отсъствието на олимпийския шампион Магомед Рамазанов. Великов обясни причините за липсата на звездния състезател, като подчерта, че решението е взето след внимателен анализ и в интерес на отбора.

"Доколкото знам, Рамазанов е претърпял операция в Испания в края на август и ще пропусне турнирите до края на годината. В момента се възстановява. Не знам точно къде се намира, в Германия или в Русия. Той е настоящ европейски шампион и ни липсва, но борбата е тежък спорт и никой не е застрахован. Ще се възстанови и го чакаме", заяви треньорът.

Великов изрази увереност в потенциала на останалите борци, които ще защитават българските цветове на престижния форум. Той подчерта, че подготовката върви по план и всички състезатели са мотивирани да дадат най-доброто от себе си на тепиха в Загреб.