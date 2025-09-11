Ауди и Матиа Биното готвят сензационен трансфер на топ инженери от Ферари

Ауди и Матиа Биното са на път да осъществят един от най-значимите инженерингови трансфери във Формула 1 в последните години. Само няколко месеца преди официалния дебют на заводския отбор на германския гигант, трансформацията на Заубер в Ауди вече дава плодове, а екипът усилено се подсилва с експерти от конкурентни тимове.

Според авторитетни италиански източници, бившият ръководител на Скудерия Ферари – Матиа Биното, е на финалната права в преговорите с двама от най-ценните инженери на легендарния тим от Маранело. Първият от тях е Волф Цимерман – главният архитект зад новата задвижваща система на Ферари за сезон 2026. Очаква се Цимерман да напусне редиците на Скудерията веднага щом бъде даден старт на тестовете на иновативния агрегат, макар че точната дата на раздялата все още не е официално потвърдена.

Второто голямо име е Ларс Шмидт – доскорошният главен инженер, отговарящ за представянето на болидите на пистата. Със своя богат опит и задълбочени познания, Шмидт се очаква да изиграе ключова роля в ускоряването на развитието на амбициозния проект на Ауди във Формула 1.

Не е тайна, че Биното отлично познава качествата и потенциала на двамата специалисти, тъй като именно той бе техен ръководител по време на престоя си в Маранело. Този ход се разглежда като стратегически удар, който може да даде сериозно предимство на Ауди в битката с утвърдените отбори.

Междувременно, слуховете сочат, че Волф Цимерман е имал остри разногласия с настоящия шеф на Ферари – Фредерик Васьор, по повод нерешените технически проблеми на актуалната задвижваща система. Двигателят на Скудерията работи при изключително високи температури и налягане, което налага ограничения в експлоатацията с цел надеждност – предизвикателство, което трябва да бъде преодоляно до 2026 година, ако Ферари иска да се доближи до доминацията на Мерцедес.

С тези потенциални попълнения, Ауди демонстрира сериозни амбиции и желание да се превърне във водеща сила в най-престижния автомобилен шампионат.