Новини
Спорт »
Световен футбол »
Синът на Роналдиньо ще играе в Англия

Синът на Роналдиньо ще играе в Англия

12 Септември, 2025 10:59 455 0

  • роналдиньо-
  • футбол-
  • жоао мендес-
  • хъл сити

20-годишният футболист е израснал в младежкия отбор на Барселона, преди да премине в Бърнли през 2024-а

Синът на Роналдиньо ще играе в Англия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Синът на бразилската легенда Роналдиньо – Жоао Мендес, подписа едногодишен договор с Хъл Сити, съобщиха от клуба от Чемпиъншип.

20-годишният футболист е израснал в младежкия отбор на Барселона, преди да премине в Бърнли през 2024-а. Той игра редовно за отбора до 21 години, но беше освободен по-рано тази година.

Сделката включва опция за едногодишно удължаване, уточнява агенция Ройтерс.

"Мисля, че е добре да можеш да играеш различни стилове футбол. В Бразилия е един стил, в Испания е друг, а в Англия е още по-различен, така че това допълва играта ти, ако си играл на различни места", каза Мендес в изявление.

Бившият играч на Барселона Роналдиньо, който спечели Световното първенство с Бразилия през 2002 година и взе "Златната топка" през 2005, публикува снимка на Мендес, държащ фланелка на Хъл Сити, в Инстаграм с надпис: "Успех в новия ти клуб и предизвикателство, сине мой".


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ