Берое и Ботев Враца откриват 8-мия кръг в Първа лига

Берое и Ботев Враца дават началото на осмия кръг в efbet Лига с двубой помежду си в Стара Загора. Срещата на стадион "Берое" започва в 17:30 часа и ще бъде ръководена от Кристиян Колев. Мачът ще бъде предаван на живо по Диема спорт.

Берое се намира временно на деветото място в класирането с 6 точки. Заралии ще бъдат водени от нов старши треньор в лицето на Алехандро Сагерас, след като Виктор Басадре напусна клуба поради лични причини. От последния официален мач на тима бяха привлечени няколко нови попълнения - Факундо Аларкон, Кайо Лопес, Факундо Константини и Аугусто Дабо, като не е ясно колко от тях ще бъдат налице за срещата с Ботев Враца. В паузата за национални отбори "зелените" изиграха контрола с Ботев Пловдив, спечелена с 3:1.

Ботев Враца пристига в Стара Загора като седми в класирането с 10 точки. Врачани са в серия от пет мача без загуба и две поредни победи, като в последната си среща надделяха над евроучастника Черно море с 1:0. В паузата за национални отбори Ботев се раздели със Спас Георгиев, който премина под наем в Спортист Своге.

Последният мач между двата тима се игра през месец февруари тази година, когато Ботев Враца и Берое се изправиха един срещу друг в 1/4 финал на Sesame Купа на България. След нулево равенство в редовното време и продълженията се стигна до изпълнение на дузпи, спечелено от врачани.

Стандартен пропуск се продава на цена от 15 лева, а VIP такъв - за 40 лева. В деня на мача билети могат да бъдат закупени от касите на стадион "Берое", както и онлайн в мрежата на Ивентим.