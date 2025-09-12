Ботев Пловдив ще опита да се отлепи от дъното в домакинството си на Монтана

Във втория мач от петъчната програма на осмия кръг в efbet Лига Ботев Пловдив приема Монтана. Срещата на стадион "Христо Ботев" стартира в 19:45 часа и ще бъде ръководена от Тодор Киров. Двубоят ще бъде предаван на живо по Диема спорт.

Ботев влиза в кръга като последен в класирането с едва 4 точки. По време на паузата за национални отбори "жълто-черните" се подсилиха с бразилския нападател Франклин Маскоте, но пък и допуснаха загуба в контрола от Берое с 1:3. Изненадващо преди дни с тима се раздели капитанът Ивелин Попов, инициирал напускането си поради негарантирано титулярно място.

След лошия старт на първенството Монтана се закрепи под ръководството на новия си старши треньор Анатоли Нанков и постигна две поредни победи (над Септември и Добруджа), които ги изпратиха на осмо място в класирането с 8 точки. В паузата за национални отбори "сините" изиграха контрола със Славия в София, загубена с 0:1. В нея неофициален дебют за тима направи последното ново попълнение Важебах Сакор.

За последно двата отбора се изправят един срещу друг през 2021 г., когато в квартал "Коматево" Ботев Пловдив и Монтана завършват при равенство 1:1. Мишел Еспиноса бележи за "канарчетата", а за тима от Северозапада вкарва настоящият играч на "жълто-черните" Николай Минков.

Пропуските вече са налични и ще се продават онлайн на kolezha.bg, както и в клубния магазин на „Колежа“.

Според предварително определените ценови категории за мачовете от шампионата, пропуските са на следните цени:

– Трибуна Юг / Север – 12 лв.

– Трибуна Изток – 15 лв.

– Сектор А, Блок 1,2,6,7 – 20 лв.

– Сектор А, Блок 3, 5 – 30 лв.

– Сектор А, Блок 4, P1, P3 – 35 лв.

– Сектор А, P2 – 70 лв.

– Сектор А, P2 (достъп до Lounge 1912) – 99 лв.

Деца между 5 и 14 години (включително), както и пенсионери над 65 години използват 50% отстъпка от цената на билета, като имат място на трибуните. За тях билетите ще се продават само на каса и в клубния магазин. Деца до 4 години (включително) влизат безплатно на двубоя (без място).

За инвалиди с инвалидни колички, както и за техните асистент-придружители, входът е безплатен. За тях е обособено специално място пред централната трибуна, като те ще влизат през входа между централната и южните трибуни.

Ще бъдат налични билети за паркоместа зад Южната трибуна и Северната Трибуна, като тяхната цена е 10 лева. Билетите ще се продават на kolezha.bg и в магазина на стадиона, а достъпът до местата ще се осъществява през бариерите на ул. „Богомил“ и ул. „Варшава“.

Притежателите на място в скайбоксовете, както и закупилите сезонни паркокарти, ще могат да влизат към своите паркоместа от бул. „Източен“.